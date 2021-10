L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 continuerà ad essere ricco di colpi di scena e sorprese. Spazio in primis alle vicende che riguarderanno la new entry Ezio Colombo, interpretato dall'attore Massimo Poggio. È lui uno dei protagonisti di questa nuova stagione che sta conquistando il gradimento del pubblico e, nel corso delle prossime settimane, sarà anche al centro di un intrigo, così come ha svelato in anteprima lo stesso attore.

Retroscena Il Paradiso delle signore 6: parla l'attore di Ezio Colombo

Nel dettaglio, in una recente intervista l'attore Massimo Poggio si è lasciato andare ad una serie di retroscena legati alle trame delle prossime settimane de Il Paradiso delle signore 6 e a quello che accadrà al suo Ezio Colombo.

"Ezio si è rifatto una vita ed è al centro di un grande intrigo", ha svelato l'attore ammettendo che questa situazione finirà per mettere in moto tutta una serie di dinamiche nelle trame della soap opera di Rai 1.

Insomma, la presenza di Ezio Colombo non passerà affatto inosservata e sarà fonte di nuovi colpi di scena che sicuramente non deluderanno le aspettative del pubblico.

Al momento, però, l'attore di Ezio si è fermato a questo retroscena, limitandosi ad accennare a questo intrigo che lo vedrà protagonista e che porterà un bel po' di scompiglio.

Gloria proverà a sfuggire da Ezio, dopo il suo ritorno in città

Massimo Poggio, però, non ha potuto sbilanciarsi più di tanto e quindi non ha fornito ulteriori dettagli su quello che poi succederà al suo Ezio.

Di sicuro, Gloria, ancora innamorata segretamente di Ezio, cercherà di fare il possibile per non farsi trovare dall'uomo ed evitare così di incontrarlo di nuovo.

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione e quale sarà questo intrigo che vedrà protagonista il nuovo arrivato Ezio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per la rivelazione sul segreto custodito da Tina Amato.

Il segreto sulla malattia di Tina Amato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La donna, dopo essere rientrata a Milano, ha tenuto nascosto ai suoi familiari un serio problema di salute che la riguarda. Nei prossimi episodi della soap, Tina deciderà di confessare tutto a suo fratello Salvatore.

La donna ha un problema molto serio alle corde vocali, che rischia di compromettere per sempre la sua carriera artistica.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui le condizioni di salute di Tina peggioreranno di punto in bianco.

Sarà a quel punto che il medico della donna le consiglierà di sottoporsi subito ad un intervento per cercare di risolvere il problema.