Su Rai 1 riparte l'appuntamento con Ballando con le Stelle 2021, il celebre talent show condotto da Milly Carlucci, di cui ieri sera 16 ottobre è andata in onda la prima puntata della sedicesima edizione. I nuovi concorrenti protagonisti di questa stagione si sono messi in gioco: 13 le coppie di vip più ballerini professionisti che sono scesi in pista per riuscire a conquistare il gradimento positivo della temutissima giuria. Tra questi spiccano i nomi di Arisa, Al Bano e Federico Lauri (in arte Federico Fashion Style).

Ballando con le stelle 2021, il verdetto della prima puntata

Nel dettaglio, la prima puntata di Ballando con le stelle 2021 è stata caratterizzata dall'esibizione delle 13 coppie protagoniste di questa nuova edizione che per la prima volta hanno avuto modo di far vedere ciò che hanno appreso nel corso di queste prime settimane di lavoro in sala prove.

Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli ha dato il via alle danze e i colpi di scena non sono mancati, dato che molti dei concorrenti in gara sono riusciti a conquistare già dei voti molto alti, sinonimo del fatto che quella di quest'anno sarà una gara molto intensa e ricca di colpi di scena.

Al termine della prima puntata del 16 ottobre, è stata stilata anche la classifica completa di questo esordio, che ha visto trionfare la cantante Arisa.

Ecco chi ha vinto la prima puntata di Ballando con le stelle del 16 ottobre

L'ex prof della scuola di Amici, quest'anno ha scelto di mettersi in gioco nel celebre talent show condotto da Milly Carlucci riuscendo ad ottenere fin da subito un ottimo punteggio.

La classifica del 16 ottobre di Ballando con le stelle, infatti, ha visto primeggiare proprio Arisa che complice anche l'assegnazione del punteggio del tesoretto ha ottenuto un totale di ben 85 punti.

Secondo posto per Morgan, considerato la vera rivelazione di questa prima puntata: la sua esibizione ha messo d'accordo la giuria, ottenendo pareri positivi.

Terzo posto in classifica per la cantante Mietta che ha conquistato un totale di 42 punti, seguita in quarta posizione da Bianca Gascoigne.

Le ultime posizioni della classifica di Ballando 2021: male il debutto di Federico Fashion Style

Al quinto posto della classifica di Ballando con le stelle 2021, si piazza Sabrina Salerno con un totale di 38 punti. Al sesto posto, a pari merito, Memo Remigi e Alvise Rigo.

Ottava posizione in classifica per Valeria Fabrizi, seguita al nono posto da Al Bano Carrisi al pari merito con Valerio Albertini.

Le posizioni finali della classifica, post prima puntata del 16 ottobre, sono state occupate da Andrea Iannone all'undicesimo posto, Federico Lauri in dodicesima posizione e Fabio Galante che chiude la classifica piazzandosi al tredicesimo posto.