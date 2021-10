Maria De Filippi come Gemma Galgani nello studio di Tu si que vales 2021. Sabato 16 ottobre è andata in onda la quinta puntata dello show del sabato sera Mediaset condotto da Belen Rodriguez, che prevede la presenza in giuria di: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. L'attrice romana, nel corso della puntata, ha voluto prendersi la sua rivincita nei confronti di Maria e lo ha fatto facendole un inaspettato gavettone, proprio come accade a Uomini e donne tra Tina e Gemma Galgani.

Tu si que vales, la vendetta di Sabrina Ferilli: Maria De Filippi come Gemma Galgani

Nel dettaglio, durante le puntate già trasmesse di Tu si que vales di questa edizione, sono stati diversi gli scherzetti che la De Filippi ha architettato ai danni di una ignara Sabrina Ferilli, che si è ritrovata sempre "vittima" delle trappole della conduttrice.

Sabato 16 ottobre, invece, è stata Sabrina Ferilli a prendersi la sua rivincita e a dare uno "schiaffo morale" a De Filippi, con tanto di gavettone nel bel mezzo della puntata.

L'attrice romana ha attirato a sé, con una scusa, la giurata Maria De Filippi e nel momento in cui entrambe erano sedute nella stessa postazione occupata dalla Ferilli, ecco che ha tirato fuori una bottiglina d'acqua e l'ha rovesciata quasi per intero sulla sua "rivale".

Il gavettone contro Maria De Filippi

Una scena decisamente simile a quelle che, nel corso di questi anni, il pubblico di Uomini e donne ha avuto modo di assistere in studio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

In diverse occasioni, infatti, l'opinionista del seguitissimo dating show di Canale 5 si è "scagliata" contro la sua nemica Gemma Galgani, rovesciandole contro dell'acqua talvolta gelida e inzuppando così la sua "rivale" dalla testa ai piedi.

La stessa cosa, questa volta, è accaduta a Maria De Filippi nel corso della nuova puntata di Tu si que vales. La conduttrice, però, non è rimasta a guardare ed essendo rimasta un pochino d'acqua in quella bottiglia, non ha perso occasione per finire di rovesciarla tutta sul capo di Sabrina Ferilli.

Insomma la vendetta dell'attrice si è consumata a distanza di diverse settimane e questa volta De Filippi ha dovuto incassare il colpo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ascolti sempre al top per Tu si que vales 2021

Intanto Tu si que vales 2021 continua a registrare ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti: la puntata trasmessa sabato scorso, ad esempio, ha ottenuto un ascolto record di oltre cinque milioni di fedelissimi spettatori, arrivando a toccare il 32% di share.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia di vincere a mani basse la sfida auditel anche se, da questa settimana, in prime time su Rai 1 è tornato Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci.