Come finisce la prima stagione di Luce dei tuoi occhi, la fortunata serie televisiva Mediaset con protagonista Anna Valle? Cresce l'attesa da parte dei telespettatori e fan di questa serie per la messa in onda della sesta e ultima puntata, la quale servirà a far chiarezza sul giallo di queste settimane legato alla sparizione della giovane Alice. Sua mamma Emma non ha mai smesso di cercarla ma, in questa ultima puntata, arriverà il momento della resa dei conti finale.

Il finale di Luce dei tuoi occhi: Emma scoprirà la verità su Alice

Le anticipazioni della puntata finale di Luce dei tuoi occhi prevista il 27 ottobre, rivelano che Emma si ritroverà costretta a fare i conti con un'amara verità che la lascerà a dir poco sconvolta e amareggiata.

La donna, infatti, farà i conti con le tremende confessioni di suo fratello Roberto, il quale ammetterà di essere responsabile di quello che è accaduto a sua figlia Alice.

In questo modo, quindi, Emma scoprirà finalmente cosa è successo sedici anni fa, quando la sua bambina sparì nel nulla poco dopo essere venuta al mondo.

Roberto, infatti, confesserà di essere stato lui ad aver venduto la bambina, portandola via per sempre da sua mamma. Ma per quale motivo, il fratello di Emma, ha compiuto un gesto così disumano andando a colpire una persona a lui cara?

Emma non può cercare sua figlia: ecco come finisce Luce dei tuoi occhi su Canale 5

L'uomo confesserà di essere arrivato a quel punto perché si ritrovava inondato dai debiti e, avendo bisogno di una lauta somma di denaro, fu costretto a vendere la bambina per ricavare soldi.

Una confessione choc per Emma, la quale chiederà immediatamente a suo fratello di dirgli che fine ha fatto Alice e dove si trova in questo momento, dato che vuole mettersi in contatto con lei.

La risposta di Roberto, però, non sarà delle migliori e nel finale di Luce dei tuoi occhi, l'uomo "ammazzerà" ancora una volta le speranze di sua sorella, dicendole che non ha più notizie di Alice e quindi che non potrà aiutarla nelle ricerche.

E così, il mistero finirà per infittirsi sempre più: che fine ha fatto Alice? La ragazza è ancora viva oppure no? Un dubbio che lacererà il cuore di sua mamma Emma.

Nessuna conferma su Luce dei tuoi occhi 2 e intanto Anna Valle ritorna su Rai 1

Intanto, i numerosi fan di Luce dei tuoi occhi (seguita in queste settimane da una media di oltre tre milioni fissi di spettatori) si chiedono già se ci sarà la seconda stagione su Canale 5.

Al momento, da parte di Mediaset, non ci sono state ancora comunicazione ufficiali su quello che sarà il destino e il futuro di questa fortunata fiction.

Anna Valle, invece, in una recente intervista ha ammesso che al momento non sono previsti nuovi impegni imminenti per la tv commerciale, al contrario invece, l'attrice tornerà presto su Rai 1 per una nuova fiction che la vedrà protagonista.