Continuano le storie legate al più elegante magazzino milanese degli anni Sessanta. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda giovedì 28 ottobre e le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Gloria capirà immediatamente che il problema di Paola sarà frutto di una gravidanza complicata e così la soccorrerà. In seguito al loro ultimo incontro, Ezio sarà molto turbato ma non ne farà mistero con la sua compagna. Il direttore della ditta Palmieri sarà sicuro di voler costruire una famiglia con Veronica e la figlia Gemma.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ezio turbato dalla conversazione con Gloria

Nel corso del 34° episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso giovedì 28 ottobre 2021, Ezio continuerà ad essere sconvolto dopo l'incontro avvenuto con Gloria. Il padre di Stefania non si sarebbe mai immaginato di incontrare, dopo tantissimi anni la madre di sua figlia. Dopo la loro conversazione drammatica, il signor Colombo cercherà di distrarsi tra le braccia della sua compagna Veronica, con la quale vedrà un radioso futuro insieme alla figlia Gemma. La signorina Moreau invece non riuscirà ad accettare le minacce dell'ex marito. Tuttavia per il bene della figlia, la capo commessa cercherà di mandare giù i soprusi di Ezio.

Nel frattempo al grande magazzino, Anna deciderà di accettare la proposta fatta da Salvatore. La giovane registrerà il demo per il film musicale al posto di Tina. Quest'ultima invece, cercherà in tutti i modi di prender tempo con Vittorio per non smascherare la sua strategia. Intanto la complicità tra la giovane Imbriani e il titolare della Caffetteria crescerà ogni giorno di più.

Spoiler Il Paradiso 6, il piano della contessa

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 28 ottobre, rivelano nel dettaglio che la storia d'amore tra Ludovica e Marcello procederà a gonfie vele. La contessina Brancia sembrerà quasi del tutto realizzata adesso che ha un posto modesto dove vivere e il prestigioso lavoro al Circolo.

La ragazza ha infatti proposto al giovane Barbieri di trasferirsi a villa Bergamini per iniziare una convivenza. Tuttavia, la giovane coppia sarà del tutto ignara di essere nel mirino di Adelaide. La contessa di Sant'Erasmo infatti avrà studiato un piano per mettere in difficoltà Marcello, durante l'evento di gala al Circolo: la cognata di Umberto metterà in atto il suo piano che però non avrà alcun successo. Pur di vedere Gloria felice, Armando deciderà di intercedere per lei, parlando con Ezio. L'intento del capo magazziniere sarà quello di far ragionare il padre di Stefania, affinché possa trovare una soluzione e raccontare tutta la verità alla giovane commessa. Intanto al grande magazzino Paola avrà un malore: a capire il problema sarà Gloria che soccorrerà immediatamente la ragazza.