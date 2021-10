Come sta la figlia di Chiara Ferragni e Fedez? È questa la domanda che continuano a porsi i follower della coppia più amata e seguita dello showbiz italiano. Qualche giorno fa, infatti, l'influencer e il cantante avevano annunciato su Instagram di aver dovuto portare di corsa la loro piccola Vittoria in ospedale: la bambina era stata ricoverata dopo essere stata colpita da un virus interstiziale che aveva fatto spaventare moltissimo la mamma e il papà.

Chiara Ferragni e Fedez, la figlia della coppia si trova ricoverata ancora in ospedale

Nel dettaglio, Chiara Ferragni e Fedez sui social avevano scelto di raccontare ai quasi 40 milioni complessivi di followers che li seguono, quanto stavano vivendo in questo momento.

La loro amata Vittoria, infatti, stava facendo i conti con il terribile virus interstiziale che nei neonati può provocare dei seri problemi.

La figlia di Fedez e Chiara si trova ricoverata da domenica e, questa mattina, l'influencer ha rotto il silenzio sui social, pubblicando un post in cui ha spiegato come sta attualmente la bambina e come sta procedendo il ricovero.

Ecco come sta la piccola Vittoria, figlia di Chiara e Fedez

Al momento, la piccola Vittoria si trova ancora in ospedale, accudita dai medici e soprattutto dalla sua mamma che è lì con lei.

"Vitto sta meglio ma i suoi livelli di ossigeno non sono ancora regolari al 100%", ha scritto Chiara Ferragni sui social che ha poi invitato i suoi sostenitori a mandare delle energie positive, per far sì che la bambina potesse guarire al più presto e in questo modo tornare di nuovo a casa dove ad attenderla c'è il "fratellone" Leo.

Insomma un periodo non facile per Chiara Ferragni e suo marito Fedez, i quali sperano al più presto che tutto possa risolversi nel migliore dei modi e che la piccola Vittoria possa tornare a casa al più presto.

Le voci di crisi su Chiara Ferragni e Fedez: la coppia tace sui social

I due coniugi, in queste ultime ore, sono stati al centro del Gossip anche per delle indiscrezioni riportate dal sito di Roberto D'Agostino, il quale sosteneva che tra i due ci fosse aria di crisi.

Si vociferava che, nell'ultimo periodo, Chiara e Fedez stessero passando un periodo decisamente non semplice, complice la gelosia e dei "like" di troppo sui social che avrebbero reso tutto complicato.

Un rumor che ha fatto subito il giro del web e dei social anche se, i due diretti interessati, non hanno mai proferito parola su queste voci.

Del resto, in questi giorni, Chiara Ferragni e suo marito hanno ben altro a cui pensare, come la salute della loro amata Vittoria, che in questo momento viene prima di ogni gossip legato alla sfera sentimentale.