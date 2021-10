Can Yaman e Demet Ozdemir continuano ad essere una delle coppie televisive più amate dal pubblico. Entrambi hanno iniziato e terminato le loro relazioni, rispettivamente con Diletta Leotta e Oguzhan Koc, nello stesso periodo. Infatti, dopo la conferma della rottura tra Can e Diletta, anche Demet sarebbe nuovamente single: questo riaccende le speranze dei fan di DayDreamer che li vorrebbero insieme anche nella vita reale.

Terminata la storia d'amore tra Demet Ozdemir e Oguzhan Koc

L'attrice turca Demet Ozdemir, diventata famosa in Italia grazie alla sua interpretazione in Day Dreamer, è di nuovo single.

Infatti, dopo il legame sentimentalmente con il cantante turco Oguzhan Koc, sembrerebbe che i due si siano lasciati. Data anche la coincidenza della fine della relazione di Can Yaman con la giornalista sportiva Diletta Leotta, si sono riaccese le speranze dei fan della coppia turca

La conferma della rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta

La rottura di Can Yaman con Diletta Leotta, già ipotizzata per l'assenza di foto insieme negli ultimi mesi, è stata confermata dalla giornalista durante la sua intervista a Verissimo. Diletta ha dichiarato di essere ancora innamorata di Can e di sperare in un riavvicinamento, ma non è arrivata alcuna replica da parte di Yaman, attualmente a Palermo in quanto impegnato nelle riprese di 'Viola come il mare', al fianco di Francesca Chillemi.

Secondo Rosica, Demet Ozdemir e Can Yaman sarebbero stati insieme in passato per poi avere delle relazioni create a tavolino

Alessandro Rosica, esperto in Gossip, ha più volte dichiarato di avere fonti certe secondo le quali le storie d'amore di Can Yaman e Demet Ozdemir sarebbero state false e create a tavolino per interessi lavorativi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La particolarità delle storie d'amore di Can e Diletta da un lato, e di Demet e Oguzhan dall'altro, risiede anche nelle tempistiche: entrambe le relazioni, infatti, sabbero iniziate nello stesso periodo, ossia a gennaio 2021. Inoltre, la notizia della rottura di Demet con Oghuzan arriva a pochi giorni dalla conferma ufficiale della fine della storia tra Yaman e Leotta.

Alessandro Rosica, recentemente, ha fatto riferimento ad uno scambio di reazioni su instagram intercorse tra Yaman e Ozdemir. Secondo Alessandro, inoltre, in passato ci sarebbe stata fuori dal set una vera storia d'amore tra i due attori turchi che avrebbe previsto addirittura un matrimonio, sfumato a causa di un tradimento da parte di Yaman. La relazione tra Can e Demet, però, non è mai stata confermata o smentita dai diretti interessati.