Nel corso di una recente intervista con TV Soap, l'attore Filippo Scarafia ha parlato del personaggio che interpreta al Paradiso delle signore, ovvero Roberto Landi. Il protagonista ha spiegato che, rispetto alla prima apparizione del personaggio che avvenne quando la serie andava in onda in prima serata, adesso ci sono stati dei cambiamenti.

Roberto è molto diverso rispetto al passato, è più maturo, consapevole e sicuro di sé. Inoltre, il giovane introduce un concetto molto importante che è quello dell'omosessualità, cosa che negli anni '60 era ancora vista con distacco.

Inoltre, l'attore ha fatto anche qualche piccolo spoiler su quelli che sono i protagonisti con i quali Landi si interfaccerà maggiormente.

I commenti di Filippo Scarafia sui cambiamenti di Roberto Landi

Filippo Scarafia ha parlato del ruolo di Roberto Landi al Paradiso delle signore. Il protagonista ha detto di essere molto felice di essere tornato nello staff della soap opera di Rai 1, anche se la messa in onda giornaliera è molto più stressante di quella serale. All'epoca, infatti, si giravano molte meno scene al giorno, mentre adesso ne sono molte di più. Ad ogni modo, l'attore si trova benissimo con tutto lo staff, pertanto, non potrebbe chiedere di meglio. In merito al personaggio di Roberto, poi, l'artista ha svelato: "Roberto è sicuramente cambiato tanto.

È più forte, maturo, più rotondo. A me piace definirlo rotondo perché prima aveva degli aspetti più spigolosi",

L'introduzione del tema dell'omosessualità al Paradiso delle signore

In particolare, ha detto che adesso Landi è molto più socievole, sia con gli uomini sia con le donne, cosa che invece prima non era possibile. Il giovane, poi, ci ha tenuto a precisare un concetto per lui molto importante: "Quello che introduce Roberto è un tema molto importante".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In seguito ha aggiunto: "Non voglio che si pensi a Filippo che interpreta un omosessuale, per prima cosa interpreto Roberto". Con queste parole, dunque, Filippo ha voluto sfatare un cliché nel quale spesso si finisce per cadere, ovvero, soffermarsi sulla sessualità di un personaggio tralasciando tutto il resto. L'attore, infatti, ci ha tenuto a precisare che al pubblico debba interessare il suo protagonista in primis e solo in un secondo luogo la sua vita sentimentale.

Piccoli spoiler sulla soap opera

Durante l'intervista, poi, Filippo Scarafia ha fatto anche qualche piccolo spoiler sul Paradiso delle signore. Nel dettaglio ha svelato quali saranno i personaggi con i quali Roberto si relazionerà maggiormente. In primis c'è, sicuramente, Anna. Landi la sta aiutando a nascondersi da Massimo e questo sta consentendo a Roberto di tirare fuori l'aspetto più sensibile e dolce del suo carattere. In seguito, però, il protagonista si interfaccerà molto anche con Vittorio e Beatrice.