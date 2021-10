Non c'è pace per Gemma Galgani, la dama torinese di Uomini e donne che continua ad essere al centro dell'attenzione nello studio della popolare trasmissione di Maria De Filippi. Anche questo pomeriggio, Gemma ha dovuto fare i conti con gli attacchi verbali che le sono stati rivolti contro da Tina Cipollari ma, questa volta, è apparsa infastidita anche da una serie di battute che sarebbero state fatte da Gianni Sperti e che l'hanno portata a sbottare.

Nervi tesi a Uomini e donne: Gemma furiosa con Tina e Gianni Sperti

Nel dettaglio, Tina Cipollari come da tradizione ormai da diversi anni, anche questa settimana non ha perso occasione per punzecchiare la sua nemica giurata.

In presenza dei nuovi cavalieri che sono arrivati in studio, l'opinionista ha esclamato: "Ti può interessare una signora vestita di rosso?", facendo riferimento proprio a Gemma che oggi indossava un abito del colore citato da Cipollari.

Una battuta che non ha fatto ridere la dama torinese, la quale ha ribadito di essere stufa di questi continui attacchi da parte dell'opinionista e questa volta ha tirato in ballo anche Gianni Sperti.

La dama di Uomini e donne over, infatti, ha criticato non solo Tina per il suo modo di fare ma anche Gianni, rivelando di non aver gradito alcune sue battute.

Gianni Sperti fa infuriare Gemma Galgani: 'Battute pessime"

"Stai condizionando pure Gianni, che prima ha fatto delle battute gratuite e pure di pessimo gusto", ha sbottato Gemma rivolgendosi proprio a Sperti.

Immediata la reazione dell'opinionista che, di fronte all'attacco della dama torinese, è apparso alquanto spaesato ed ha chiesto delucidazioni, dato che non ricordava queste battute "sgradevoli" che avrebbe fatto nei suoi confronti.

Gemma, però, ha preferito non fossilizzarsi su quanto avrebbe detto Gianni e ha scelto di andare avanti, consapevole del fatto che deve già lottare quotidianamente e costantemente con la sua nemica giurata Tina Cipollari, che continua a non darle pace anche quest'anno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si accende lo scontro tra Tina e Gemma a U&D

Lo scontro tra Tina e Gemma, infatti, non è destinato a placarsi nel corso delle prossime settimane.

Le anticipazioni che arrivano dalle nuove registrazioni di Uomini e donne, rivelano che tra le due donne ci sarà un nuovo acceso scontro e questa volta Cipollari perderà il controllo della situazione.

In una delle ultime registrazioni del programma di Canale 5, Tina ha rovesciato nuovamente un secchio di acqua gelata contro la dama torinese.

Una scena che si è ripetuta nuovamente nello studio del dating show di Maria De Filippi, dato che già qualche anno fa, Gemma era stata "inzuppata" di acqua dall'opinionista.