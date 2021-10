Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6: le anticipazioni della prossima puntata in onda su Rai 1 lunedì 18 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese.

Occhi puntati su Tina Amato che si ritroverà a fare i conti con una proposta lavorativa da parte di Vittorio. Marcello, invece, comincerà il suo nuovo lavoro al Circolo e riuscirà a meravigliare la perfida Adelaide.

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nella puntata di lunedì pomeriggio 18 ottobre, Tina si ritroverà a fare i conti con la proposta lavorativa che le è stata fatta da Vittorio.

Quest'ultimo, infatti, la vorrebbe come protagonista femminile del film musicale che sta pensando di mettere in piedi, ma Tina non è proprio convinta al 100%.

Il motivo ha a che fare col fatto che la donna si sta sottoponendo ad una cura medica per guarire dal problema alle corde vocali. Tina, però, preferirà non dire nulla a Vittorio: continuerà a fare la cura in gran segreto, con la speranza di riuscire a guarire in tempo per potersi dedicare a questo film.

Marcello inizia il suo nuovo lavoro al Circolo

Intanto per Marcello arriverà il momento di intraprendere il nuovo percorso lavorativo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 18 ottobre, rivelano che il ragazzo comincerà il suo impegno al Circolo e tutto andrà nel migliore dei modi.

Marcello, infatti, riuscirà ad adempire alla perfezione gli incarichi che le verranno richiesti al punto da riuscire a sorprendere anche la stessa Adelaide, che non potrà criticare e puntare il dito contro il giovane Barbieri.

Inoltre nel corso di questa nuova puntata della soap opera in onda su Rai 1, Paola farà un nuovo annuncio a tutte le Veneri.

Il ritorno di Gloria: anticipazioni Il Paradiso 6 del 18 ottobre

La nuova stilista Flora, infatti, ha deciso di studiare da vicino le clienti del grande magazzino e per questo motivo la Ravasi indosserà la divisa da Venere e sarà presente anche lei durante le vendite, così da poter capire quali sono i gusti e le richieste delle signore che acquistano i loro capi al Paradiso.

Le anticipazioni di questa nuova puntata della soap in programma lunedì pomeriggio, inoltre, rivelano che Irene proverà in tutti i modi a convincere Stefania a non abbandonarla e a restare al suo fianco.

Nel corso di questa nuova puntata de Il Paradiso 6 si tornerà a parlare anche di Gloria. Dopo un breve periodo di assenza, la donna ritornerà di nuovo al grande magazzino, ma farà un annuncio a dir poco inaspettato. Gloria, infatti, rivelerà di volersi dimettere dal suo incarico e quindi di voler iniziare un nuovo percorso lontana dal Paradiso.