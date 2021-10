Che fine ha fatto Raffaella Fico dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip 6? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan social della showgirl napoletana che lunedì sera non ha preso parte alla nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. In molti, infatti, si aspettavano di vedere Raffaella seduta nel parterre degli eliminati di questa sesta edizione ma non è stato così e la showgirl continua a tacere anche sui social.

Dopo l'eliminazione dal GF Vip, Raffaella Fico non va in studio

Nel dettaglio, lunedì 25 ottobre durante la nuova puntata serale del GF Vip, Alfonso Signorini ha salutato i concorrenti che sono stati eliminati dal programma e che partecipano allo show in studio.

Tra questi, però, non c'era Raffaella Fico, l'ultima eliminata dalla casa più spiata d'Italia. L'ex fidanzata di Mario Balotelli non era presente in studio nel parterre di eliminati ed è stata "ignorata" dal conduttore stesso.

Alfonso Signorini, infatti, salutando gli altri ex vipponi che erano presenti in studio, non ha proferito parola in merito all'assenza di Raffaella Fico e questo aspetto non è passato inosservato ai numerosi fan social che seguono e commentano il reality show sui social.

Per quale motivo Raffaella non ha preso parte alla puntata serale del Grande Fratello Vip? È questa la domanda che si pongono i fan e sostenitori della showgirl napoletana, la quale continua a tacere anche sui social.

L'assenza di Raffaella al GF Vip e viene 'ignorata' da Signorini

Da quando è stata eliminata, Raffaella non ha ancora pubblicato foto o stories in cui saluta personalmente e ringrazia i fan che l'hanno sostenuta nel corso di questo mese e mezzo all'interno della casa di Cinecittà.

Possibile che la showgirl non abbia ancora digerito del tutto questa eliminazione definitiva dalla casa, arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno?

I dubbi non mancano.

Intanto, però, un indizio su quelli che saranno i prossimi appuntamenti social di Raffaella Fico, è arrivato dal giornalista Gabriele Parpiglia.

Raffaella Fico sarà ospite a 'Casa Chi' dopo il GF Vip

Nel pomeriggio del 26 ottobre, tra le storie del suo profilo Instagram, Parpiglia ha condiviso delle immagini legate al backstage della registrazione di "Casa Chi", il talk show in onda sui social condotto da Rosalinda Cannavò, che ogni settimana fa il punto della situazione sulle vicende del Grande Fratello Vip 6.

Ebbene, Raffaella Fico sarà una delle prossime ospiti del talk show per fare un bilancio della sua esperienza vissuta all'interno della casa di Cinecittà.

A questo punto, quindi, resta da capire se venerdì 29 ottobre Raffaella sarà presente anche in studio da Alfonso Signorini per la nuova puntata serale del reality.