Dopo oltre due settimane dall'inizio del Grande Fratello Vip 6, nella casa del reality di Canale 5 sono nate le prime simpatie e antipatie fra i concorrenti, ma anche i primi dubbi fra i coinquilini.

Nelle scorse ore Katia Ricciarelli - parlando con Amedeo Goria - ha confidato di avere dei dubbi sull'atteggiamento di Alex Belli. A detta della cantante lirica, l'attore sarebbe amico di tutti al Reality Show per apparire nelle clip.

I timori di Katia

Tra Alex e Katia sembra esserci un rapporto di "amore e odio". Dopo essere stata definita "ottusa" dall'attore durante un gioco, la 75enne di Rovigo aveva reagito.

Dopo un chiarimento, però, i due coinquilini sono tornati a ridere e scherzare, tanto che Signorini ha regalato del tempo al duo Belli-Ricciarelli nella "Love Boat". Nonostante il sereno, la soprano - durante una chiacchierata confidenziale con Amedeo Goria - ha recentemente sollevato delle perplessità sull'ex protagonista di Centovetrine.

Senza peli sulla lingua Katia, ha sostenuto che Alex sarebbe un "so tutto mi", ossia si fingerebbe amico di tutti i concorrenti della casa. A detta di Ricciarelli, Belli sarebbe a conoscenza di tutte le tecniche e gli equilibri che si formano all'interno di un programma come il Grande Fratello Vip. Sulla base di quanto dichiarato, la diretta interessata ha tagliato corto: "Sto pensando su Alex, è troppo furbo".

Il commento di Goria

A fare eco alle dichiarazioni di Katia Ricciarelli, ci ha pensato Amedeo Goria, il quale ha affermato: "Lui è molto presenzialista. Aiuta uno, e corre dall’altro".

Amedeo ha fatto sapere di avere affrontato questo argomento anche con Aldo Montano: "In 50 clip, lui era presente in 30". Il motivo? Apparire in ogni clip durante la diretta del Grande Fratello Vip.

Sebbene Amedeo abbia precisato di essere amico di Alex, anch'egli è apparso perplesso sull'atteggiamento del coinquilino.

L'argomento potrebbe essere trattato con i diretti interessati nel corso della sesta puntata del reality show di questo venerdì.

Katia ammette di aver bevuto e ironizza sulla virilità di Belli

Terminata la quinta puntata del reality show di Canale 5, di lunedì 27 settembre, Katia Ricciarelli è stata protagonista di un episodio curioso nella "Love Boat" con Alex Belli.

Una volta tornata dagli altri compagni d'avventura, si è lasciata andare ad alcuni commenti ironici sull'attore, affermando: "Una roba piccola...". In particolare Katia ha affermato: "Date quella camera a qualcuno che sia più virile di lui. Però non diteglielo perché si offende. Signore aiutami perché da casa diranno che sono impazzita. Ragazzi, mi sono ubriacata. La Love Boat, che delusione ragazzi, mamma mia. Usate questa camera voi altri, perché noi non l’abbiamo usata per niente".