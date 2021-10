La puntata di lunedì 11 ottobre del Grande Fratello Vip 6 tratterà tanti temi e tra questi ci sarà sicuramente il bacio a stampo scattato a sorpresa tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Nella notte, dopo una bella serata festaiola, Nicola si è avvicinato alla soubrette e dopo qualche coccola ha attirato l'attenzione degli altri coinquilini. Chiedendosi cosa stesse succedendo, ad un certo punto i ragazzi della casa più spiata d'Italia hanno incitato a gran voce un bacio tra i due. Entrambi non si sono fatti pregare più di tanto, così è scattato un primo bacio.

Anche se si è trattato solo di uno sfiorarsi di labbra, ci potrebbero essere le basi per un avvicinamento.

Nicola vicino a Miriana dopo il rifiuto di Soleil

Serata intensa quella vissuta ieri, sabato 9 ottobre, da Nicola PIsu. In più di un'occasione, il ragazzo aveva affermato di avere un particolare interesse per Soleil, tanto da dire ai suoi compagni di avventura del Grande Fratello Vip di avere voglia di baciare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Durante la festa che ha avuto luogo in casa, Nicola si è trovato molto vicino alla Sorge, che ballava sinuosamente. Così, pensando che fosse il momento giusto, Pisu ha provato a baciare la ragazza che però si è allontanata. Sorge, infatti, ha affermato che le donne si conquistano poco per volta, ma evidentemente non ha trovato parere favorevole da parte di Nicola.

Quest'ultimo, infatti, poco dopo è andato a dormire nel letto di Miriana alla quale ha rivolto coccole ed attenzioni, non rifiutate da Trevisan. L'ex moglie di Pago ha accettato l'affetto del compagno, il quale aveva rivelato che oltre a Soleil neanche Miriana gli è indifferente. Poco dopo, Sophie è entrata in stanza: l'ex tronista ha richiamato immediatamente l'attenzione degli altri abitanti della casa, che si sono mostrati incuriositi nel vedere Trevisan e Pisu in confidenza.

Addirittura qualcuno ha creduto che un bacio ci fosse già stato.

Primo bacio tra Trevisan e Pisu

A questo punto, tutti i ragazzi hanno inneggiato ad un bacio tra Miriana e Nicola: i due non si sono tirati indietro ma piuttosto hanno ceduto alla richiesta scambiandosi un innocente bacio a stampo. Sarà questo il preludio della nascita di una coppia?

Certo il fatto di vivere così a stretto contato potrebbe portare i due a decidere di iniziare una conoscenza che vada oltre l'amicizia ma è ancora troppo presto per dirlo.

Alfonso Signorini sicuramente non si lascerà sfuggire l'occasione per approfondire l'argomento. Chissà se i due interessati si sbottoneranno in merito alla questione o se preferiranno, almeno per il momento, cercare di sminuire quanto è accaduto- Ogni risposta è rimandata all prossima puntata del GF Vip.