I colpi di scena al Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, in queste ultime ore, sono emersi dei retroscena legati a quello che potrebbe accadere nelle prossime ore all'interno della casa più spiata d'Italia. Al centro dell'attenzione, pare che possa esserci la nascita di un triangolo sentimentale che vedrebbe coinvolti Gianmaria, la sua ex fidanzata Soleil e la giovane Sophie Codegoni.

Retroscena sulle dinamiche del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, a svelare dei nuovi retroscena su quelle che dovrebbero essere le prossime dinamiche del Grande Fratello Vip 6, è stato il profilo Twitter Agent Beast, che fin dalla scorsa edizione svela in anteprima anticipazioni e retroscena su quello che accade dietro le quinte del celebre reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Questa volta ha fatto sapere che gli autori del programma avrebbero pensato di mettere a punto una nuova dinamica, che avrebbe come protagoniste le due ex di Uomini e donne e il giovane Gianmaria Antinolfi, noto ai più per essere un ex fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez.

"Le dinamiche preparate inizialmente dagli autori prevedevano la messa in scena del triangolo Sophie-Gianmaria-Soleil: è saltato tutto o sta iniziando a prendere forma proprio ora?", ha scritto il profilo Twitter che ha svelato questo retroscena sulle dinamiche del reality show Mediaset.

Ci sarà il triangolo Gianmaria-Soleil-Sophie?

"Di recente Gianmaria ha ricevuto l'input di avvicinarsi a Sophie", fa sapere ancora Agent Beast su Twitter aggiungendo poi che nel corso delle prossime puntate serali del Grande Fratello Vip 6 ci sarà anche il ritorno di Greta, la fidanzata di Gianmaria che qualche settimana aveva già partecipato al reality show scontrandosi con Soleil.

Ma cosa succederà a questo punto? Ci sarà davvero una nuova dinamica incentrata su questo triangolo Sophie-Gianmaria-Soleil?

Va detto che, già nel corso delle ultime giornate, Gianmaria si è avvicinato parecchio a Sophie: durante la festa di sabato sera 2 ottobre i due si sono ritrovati molto vicini in piscina e questo dettaglio non è passato inosservato ai fan social che seguono il GF Vip 6.

Soleil al centro delle polemiche al GF Vip 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Soleil continua ad essere uno dei personaggi più attaccati e criticati di questa sesta edizione del reality show.

Dopo le accuse di razzismo da parte degli altri inquilini della casa di Cinecittà, l'ex volto di Uomini e donne ha provato a ricostruire un buon rapporto con tutti ma nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip, è stata accusata di "trasformarsi" in una tigre durante le dirette e di fare poi l'agnellino durante la settimana.