La nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6 è stata decisamente ricca di colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci sono stati i nuovi scontri tra Clarissa-Lulù e Soleil Sorge: tra le tre donne protagoniste di questa edizione non corre affatto buon sangue e anche in diretta se ne sono dette di ogni colore. Al termine della puntata, però, le due principessine non hanno gradito ciò che era successo e i filmati che hanno mandato in diretta al GF Vip, sbottando così contro il reality stesso condotto da Alfonso Signorini.

Si riaccende lo scontro tra le sorelle Selassiè e Soleil al GF Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip 6, la giovane Soleil Sorge è stata resa nuovamente immune da Adriana Volpe che ha scelto così di preservarla dal televoto settimanale.

Tale situazione non è piaciuta alle due principessine Clarissa e Lulù, le quali non hanno perso occasione per sparlare della loro "nemica" al termine della puntata trasmessa in diretta su Canale 5.

Per le due sorelle, Soleil sarebbe una persona cattiva e hanno ammesso che prima ancora di partecipare a questa sesta edizione del Reality Show, qualcuno le aveva messe in guardia dal fatto che fosse una persona di cui non fidarsi.

"Queste persone ci hanno detto che è cattiva", hanno fatto sapere le due sorelle senza però specificare il nome di chi avrebbe parlato male dell'ex volto di Uomini e donne.

Lulù e Clarissa contro il Grande Fratello Vip

Sta di fatto che, in un primo momento, Clarissa e Lulù hanno scelto di non fermarsi ai pregiudizi sul conto di Sorge, ma col passare dei giorni vissuti insieme nella casa del GF Vip, hanno cambiato idea e ad oggi sostengono con fermezza di credere nella "cattiveria" di Soleil.

Il colpo di scena dopo la puntata serale del reality show, è arrivato nel momento in cui Lulù ha sbottato anche contro lo stesso reality show Mediaset.

La principessina, infatti, ha puntato il dito contro il reality ritenendo che in puntata non verrebbero trasmessi i "filmati giusti" e loro non farebbero una bella figura agli occhi dei telespettatori che seguono da casa.

'Passiamo per pazze' sbotta Lulù per i filmati del GF Vip

"Mandano le clip dove noi passiamo per pazze", ha sbottato Lulù contro la produzione del reality show di Signorini, aggiungendo poi che non manderebbero in onda mai le clip in cui sono gli altri ad essere cattivi con loro.

"Ma c'è un motivo ai nostri comportamenti", ha sbottato ancora la giovane Lulù stufa del trattamento che verrebbe riservato loro nel corso delle puntate serali del Grande Fratello Vip 6.

Quale sarà la replica di Signorini a questa "accusa"? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.