Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily italiana per gli episodi dall'1 al 5 novembre raccontano che Gloria racconterà ad Armando l'accordo stretto con Ezio, mentre Paola lascerà il lavoro per riposare a causa della gravidanza. Agnese, invece, scoprirà che dal libretto dei risparmi c'è un ammanco di denaro, nel frattempo Gemma si candiderà come nuova Venere dell'atelier. Ludovica e Marcello, infine, organizzeranno una serata per far conoscere meglio Salvatore e Anna, mentre Vittorio apprenderà che la voce del musicarello non appartiene ad Imbriani.

Paola lascerà il lavoro

Le trame della soap opera italiana per la puntata di lunedì 1° novembre rivelano che Tina continuerà a nascondere il problema alle corde vocali ad Agnese e Giuseppe, mentre Vittorio riascolterà la registrazione del brano e comincerà a nutrire qualche perplessità sulla voce della giovane Amato.

Gloria, intanto, racconterà ad Armando l'accordo stretto con Ezio, ovvero che sarà bene che la verità non venga a galla così da salvaguardare Stefania.

Paola, poco più tardi, prenderà la sofferta decisione di lasciare il lavoro al grande magazzino, così da riposarsi a causa della gravidanza, e passerà al Paradiso per salutare i colleghi.

Agnese, invece, scoprirà che Giuseppe ha dilapidato tutti i risparmi.

Don Saverio ascolterà una conversazione telefonica tra Petra e Giuseppe

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio del 2 novembre riportano che Agnese, a seguito della scoperta dell'ammanco di denaro nel libretto dei risparmi, vorrà vederci più chiaro prima di accusare Giuseppe.

Don Saverio, al contempo, ascolterà fortuitamente una conversazione telefonica tra Petra e il signor Amato, quindi deciderà di indagare a riguardo.

Vittorio, intanto, sentirà Anna cantare e si insospettirà a tal punto da convocare Imbriani nel suo ufficio. Anna, poco dopo, informerà Tina e Salvatore dell'accaduto.

Gemma si candiderà come nuova Venere

Gli spoiler della fiction daily italiana per la puntata di mercoledì 3 novembre svelano che Gemma si candiderà come nuova Venere, considerando che al Paradiso vi sarà il posto vacante lasciato da Paola.

Dona Saverio, invece, comprenderà che c'è sotto qualcosa dall'atteggiamento di Giuseppe e dalla chiamata ascoltata, quindi invoglierà il padre di Tina a vuotare il sacco con Agnese.

Vittorio capirà che Tina gli ha mentito in merito alla demo e, a tal proposito, chiederà a Beatrice di cercare qualche prova nella sala registrazione.

Ludovica e Marcello organizzeranno una serata romantica per Anna e Salvatore

Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio di giovedì 4 novembre anticipano che Salvatore confiderà a Marcello l'interesse che prova nei confronti di Anna.

Barbieri, nel tentativo di dare una mano al giovane Amato, organizzerà assieme a Ludovica una serata romantica per Salvatore e Anna.

Gemma, intanto, affronterà in modo impeccabile le selezioni per il posto da Venere.

Salvatore scoprirà che Vittorio non soltanto crede nel progetto della pellicola musicale ma si è anche esposto economicamente.

Il cameriere, quindi, invoglierà la sorella a dire la verità, quindi Tina deciderà di recarsi a casa Conti.

Gemma sarà la nuova Venere

Le anticipazioni della soap opera italiana per la puntata di venerdì 5 novembre rivelano che Gemma sarà certa di ottenere il posto come nuova Venere.

Flora, allo stesso tempo, inizierà a raccogliere informazioni circa il legame tra la famiglia Guarnieri e il padre Achille.

Vittorio, infine, scoprirà la verità dietro la demo, mentre Salvatore difenderà Anna. Imbriani, inoltre, confiderà al giovane Amato di essere vedova e madre di una figlia. Conti, malgrado tutto, offrirà aiuto a Tina.