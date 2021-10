Grande attesa per la quinta puntata di Amici 21, il popolare talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda nuovamente domenica 17 ottobre come sempre nel primo pomeriggio di Canale 5. Le anticipazioni della nuova registrazione avvenuta un po' di giorni fa, rivelano che non sono mancati i colpi di scena e tra i concorrenti che hanno avuto la peggio e hanno dovuto abbandonare il cast del talent show, spicca il nome del ballerino Mattias.

Le anticipazioni sulla quinta puntata di Amici 21 del 17 ottobre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quinta puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5, rivelano che Mattias (in arte Matt) è stato chiamato ad affrontare una nuova sfida su richiesta della prof Alessandra Celentano.

Il motivo? La prof ci tiene a sottolineare che vuole metterlo in sfida non perché ritiene che non sia adatto al programma, bensì perché ha trovato un nuovo ballerino di danza classico molto bravo, che vuole mettere alla prova.

Mattias, così sarà chiamato a sfidarsi nello studio di Amici contro questo nuovo aspirante allievo di nome Guido Domenico: a giudicare la sfida tra i due ballerini è stato il coreografo Kledi.

Mattias è stato eliminato da Amici 21

Alla fine, ad avere la peggio è stato proprio Mattias, eliminato definitivamente dalla scuola di Amici 21: un duro colpo per tutti gli allievi protagonisti di questa edizione, i quali non hanno trattenuto le lacrime dopo l'eliminazione del ballerino.

Tra gli allievi apparsi particolarmente provati da questo addio c'è stato il cantante Giacomo, che non ha saputo contenersi e nascondere il suo pianto e l'immenso dispiacere per l'uscita dalla scuola del giovane Mattias.

Giacomo scoppia in lacrime per Mattias

Le anticipazioni sulla quinta puntata di Amici 21, rivelano che poco dopo Giacomo è stato chiamato ad affrontare una sfida di canto ma Ermal Meta non se l'è sentita di giudicarlo, perché il cantante era ancora molto provato dopo il pianto a dirotto per l'eliminazione di Matt.

Successivamente Giacomo ha dovuto fare i conti anche con un'altra brutta notizia: Rudy Zerbi, infatti, ha deciso di sospendergli la maglia.

Flaza ancora sospesa: anticipazioni Amici 21 quinta puntata

E poi ancora nel corso della quinta puntata di Amici di domenica 17 ottobre, Maria De Filippi ha voluto fare i complimenti ai ballerini per il modo in cui affrontano questo impegno, mettendoci passione e dedizione.

Stessa cosa non vale per i cantanti che, quest'anno, sembrano essere negligenti e poco ligi al dovere.

Per quanto riguarda, invece, il capitolo Flaza, dopo la maglia sospesa della scorsa settimana, la cantante non è stata ancora riammessa a tutti gli effetti nella scuola dalla sua prof Lorella Cuccarini.