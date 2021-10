La puntata del 9 ottobre del Grande Fratello Vip si era conclusa con l'annuncio di una presunta Gravidanza di Vera Miales, la giovanissima fidanzata di Amedeo Goria. L'uomo, quasi sessantottenne, è apparso preoccupato dopo questa notizia, ma nella puntata di ieri sera, 11 ottobre, è arrivata la smentita della sua fidanzata. Miales è apparsa in abito bianco, segno di purezza e di fedeltà, per rivelare la realtà dei fatti: ha avuto una gravidanza isterica. La modella si è arrabbiata con l'ex giornalista poiché ha insinuato non fosse suo il figlio e si è scontrata anche con gli altri concorrenti del GfVip, accusandoli di aver sparato sentenze senza conoscerla.

Amedeo Goria ed il confronto con Vera Miales

Dopo i vari scontri tramite videomessaggi, i due finalmente si vodono di persona. L'incontro avviene in giardino, Amedeo Goria viene "freezato" e Vera parte con un monologo. La ragazza ha voluto sottolineare il perché è entrata con un abito bianco: "Rappresenta la mia purezza e la mia fedeltà nei confronti di Amedeo". La modella è molto delusa dal comportamento del fidanzato in quanto, dopo la scoperta del presunto "pancino", ha dubitato della sua onestà e ha iniziato a fare dei conti, ipotizzando che non fosse suo. "I conti non li sai fare, non sei un commercialista", rincara la dose Vera, criticando pesantemente Amedeo e rimproverandolo di non credere in lei e di continuare a definire "amcizia" il loro sentimento.

Amedeo Goria si commuove di fronte alla fidanzata

L'ex giornalista, dopo esser stato "sfreezato", scoppia in lacrime e finalmente rivela tutto il suo amore nei confronti della fidanzata: "Ti amo a modo mio e mi fido di te". Inoltre, Amedeo ha aggiunto che se lei aspettasse un figlio non avrebbe alcun dubbio sulla sua paternità.

Alfonso Signorini chiede a Vera Miales se è incinta: 'Ho avuto una gravidanza isterica'

Dopo il monologo di Vera Miales e le lacrime di Amedeo Goria, Alfonso Signorini chiede alla ragazza se la notizia della presunta gravidanza fosse vera. Miales in un primo momento nega e sorvola sulla presenza del pancino, poi afferma: "Ho avuto una specie di gravidanza psicotica".

Quella che la ragazza definisce "gravidanza psicotica" è una gravidanza isterica, un particolare stato d'animo che colpisce alcune donne. La gravidanza isterica è una sindrome nella quale la donna colpita manifesta tutti i sintomi di una gravidanza, pur non essendo incinta.

Vera Miales contro tutti: 'Non sparate sentenze, non mi conoscete, mi avete delusa'

In questi giorni, anche i concorrenti hanno lanciato ipotesi sulla notizia che ha ricevuto Amedeo, criticando la modalità con cui Vera ha annunciato l'ipotetica gravidanza. In particolare hanno avuto da ridire Alex, Carmen, Soleil e Aldo, e Alfonso Signorini decide di fargli avere un confronto con la diretta interessata. I vipponi hanno tacciato Vera come una donna alla ricerca di visibilità e lei non esita a rispondere: "Ma come vi permettete? Non mi conoscete... Mi avete delusa".