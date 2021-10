I fan americani di Beautiful, tra qualche settimana assisteranno al ritorno in scena di Taylor Heyes. La madre di Steffy e Thomas tornerà nella soap Tv americana con un volto nuovo. Non sarà più Hunter Tylo ad interpretarla, bensì l'attrice Krista Allen. Una vera e propria rivoluzione per i fan della soap Tv americana. Un cambiamento che i telespettatori italiani, potranno vedere solo tra qualche mese.

Taylor Heyes torna in Beautiful nelle prossime puntate americane

Proprio in questi giorni, Krista Allen debutterà sul set di Beautiful. Secondo gli spoiler provenienti dagli Stati Uniti, l'attrice comincerà a girare le sue prime scene nei panni di Taylor Heyes.

Puntate che andranno in onda negli Usa a metà dicembre. Quindi, il personaggio di Taylor non solo ritornerà nelle trame della, soap Tv americana, ma avrà pure un nuovo volto. Un grande cambiamento per tutti gli appassionati che, negli anni, si sono affezionati all'attrice Hunter Tylo, che l'ha impersonata sino ad oggi.

Hunter Tylo lascia il ruolo di Taylor, al suo posto Krista Allen

In attesa di scoprire come reagirà il pubblico a questo cambiamento, si viene a sapere che Hunter Tylo avrebbe rifiutato la proposta degli sceneggiatori di Beautiful di tornare ad interpretare Taylor. Pertanto, la produzione sarebbe stata costretta a cercare una sostituta, visto che le nuove trame prevedono il ritorno in città della madre di Steffy e Thomas.

Da molto tempo, l'ex moglie di Ridge non compariva più nella soap e questo aveva scatenato il malumore dei telespettatori. In molti infatti, volevano rivedere il personaggio di Taylor almeno in occasione dei problemi di tossicodipendenza di Steffy, ma così non è stato. Per accontentare il fedelissimo pubblico, gli sceneggiatori hanno quindi deciso di farla tornare in scena, con un volto del tutto nuovo, quello di Krista Alleln.

La madre di Steffy torna a Beautiful per conoscere il nipotino

Il ritorno di Taylor coinciderà con una nuova problematica legata a Steffy. La giovane, dopo essere diventata madre del piccolo Hayes, sarà alle prese con una guerra con Sheila. Proprio in questo frangente, la madre di Steffy farà la sua ricomparsa e avrà la possibilità di conoscere sia il nipotino che Finn, il nuovo compagno della figlia.

Va detto che in Italia, i telespettatori dovranno attendere ancora parecchi mesi prima di vedere il nuovo volto di Taylor, a causa della differenza temporale tra la messa in onda statunitense e quella italiana. Per i fan americani invece, si tratterà di aspettare solo qualche settimana. Ci vorrà un po' di tempo per abituarsi al cambiamento, un po' come era successo quando Thorsten Kaye subentrò a Ronn Moss nel ruolo di Ridge.