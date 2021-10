Francesca Cipriani ha vissuto dei 'momenti di panico' all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. La giunonica protagonista di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha dovuto fare i conti con il colore della tinta sbagliata che l'ha messa in profonda difficoltà all'interno della casa, al punto da lasciarsi andare ad un pianto a dirotto.

Il tutto è partito nel momento in cui Francesca ha scelto di fare la tinta all'interno della casa del Grande Fratello Vip, a distanza di un mese e mezzo dall'inizio del Reality Show.

Il risultato finale, però, non è stato affatto dei migliori, dato che Francesca è scoppiata in lacrime, ribadendo di aver sbagliato il colore della tinta ai capelli e di essere a dir poco disperata.

Immediata la reazione degli altri inquilini della casa di Cinecittà che sono corsi subito da Francesca per "starle vicino": le donne della casa hanno cercato di farle notare che, tutto sommato, non stava affatto male neppure con questo nuovo colore ma nulla è servito a placare la disperazione di Francesca.

"Non vedete che sono arancioni, ma non vedete che sembro una pannocchia", ha sbottato in lacrime Francesca verso le altre inquiline della casa del Grande Fratello Vip che cercavano di placare la sua disperazione.

La Cipriani, poi, non ha potuto trattenere le lacrime neppure nel momento in cui è stata convocata in confessionale, tanto da chiedere aiuto anche agli autori del Grande Fratello Vip.

"Per favore aiutatemi, sembro una pannocchia, per favore", ha ripetuto in lacrime la giovane concorrente mentre chiedeva aiuto alla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Cosa succederà a questo punto? Francesca avrà la possibilità di sistemarsi i capelli? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.

Intanto, all'interno della casa di Cinecittà continuano a tenere banco le dinamiche delle coppie che si stanno formando in queste settimane.

Sophie Codegoni e Gianmaria innamorati? Lei già in crisi al GF Vip

Occhi puntati in primis su Sophie e Gianmaria: sebbene ci sia stato un avvicinamento, l'ex protagonista di Uomini e donne ha avuto un momento di crisi misto a delusione.

Sophie, infatti, si è lamentata con Gianmaria, sottolineando il fatto che la cercherebbe soltanto di sera per avere le "coccole", mentre durante il giorno quasi non si parlano.

Un atteggiamento che non piace alla Codegoni, la quale sostiene che in questo modo non potranno mai sperare di diventare una coppia.