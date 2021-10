I telespettatori di Una vita tra qualche settimana, assisteranno al ritorno di Santiago Becerra. L'uomo tornerà nel quartiere per vendicarsi di Genoveva, ma rimarrà nascosto e si rifugerà nell'appartamento dei Dominquez, approfittando della loro assenza. Bellita, Josè Miguel e Alodia infatti, saranno partiti alla volta dell'Argentina, per stare accanto a Cinta dopo la minaccia di aborto. Santiago riuscirà a non farsi scoprire dai vicini di Acacias? Sembra che l'unico a sapere del suo ritorno sarà Cesareo.

Santiago torna ad Acacias e si nasconde a casa Dominquez

In una vita le trame si faranno sempre più avvincenti nel momento in cui ricomparirà Santiago Becerra. L'uomo farà ritorno in città con l'unico scopo di incastrare Genoveva per l'omicidio di Marcia. Santiago avrà ancora un conto in sospeso con la giustizia, motivo per il quale non si farà vedere in giro per il quartiere, rimanendo nascosto nell'appartamento lasciato libero dai coniugi Dominquez. Bellita, José Miguel e la domestica Alodia infatti, avranno lasciato temporaneamente la città per recarsi in Argentina, dopo aver saputo che Cinta ha rischiato di perdere il bambino.

Bellita e José lasciano temporaneamente Una vita

Per qualche tempo dunque, i telespettatori della soap tv ambientata ad Acacias dovranno fare a meno di Bellita e Josè Miguel.

Come sempre, ad Acacias 38 ci sarà il portinaio Jacinto a sorvegliare l'intera palazzina. Ad un certo punto, il marito di Marcelina avrà il sentore che vi sia qualcuno nell'appartamento dei Dominquez. Il portinaio sarà certo di aver sentito dei rumori e vorrà andare a verificare, certo che vi sia qualcuno che si nasconde lì.

Cesareo sarà a conoscenza del fatto che sia Santiago la misteriosa persona che si nasconde a casa di Bellita e pertanto lo avvertirà di lasciare immediatamente l'appartamento, per non essers scoperto da Jacinto.

Santiago non vuole lasciare la città prima di aver incastrato Genoveva

Dando uno sguardo alle anticipazioni, nelle prossime puntate di Una vita, Santiago, nonostante l'avvertimento di Cesareo, non sembrerà disposto a lasciare il quartiere, sempre più deciso a trovare le prove che incastrino Genoveva per la morte di Marcia.

Proprio Genoveva intanto, comincerà ad avere dei sospetti sulla reale perdita di memoria di Felipe. L'avvocato infatti, commetterà un errore e sembrerà ricordarsi della morte di Ursula. Un fatto strano, visto che Felipe aveva dichiarato di non avere memoria degli ultimi dieci anni di vita. Pertanto la dark lady sarà sempre più sospettosa e arriverà addirittura ad accusare Ramon di essere complice di Felipe nella menzogna dell'amnesia. Genoveva però, comincerà a preoccuparsi anche quando si renderà conto che qualcuno la starà seguendo. Quel qualcuno sarà proprio Santiago Becerra.