Piccolo incidente per Carmen Russo, una delle protagoniste più amate di questo Grande Fratello Vip 6. Il 25 ottobre, al termine della faticosa puntata in diretta del Reality Show, la showgirl ha scelto di rilassarsi in casa assieme agli altri concorrenti del reality show, bevendo un buon bicchiere di vino. Ad un certo punto, però, c'è stato un fuori programma inaspettato e Carmen si è ritrovata svestita in casa.

Incidente piccante per Carmen Russo nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, subito dopo la fine della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6, trasmessa il 25 ottobre su Canale 5, i concorrenti hanno aperto una bottiglia di vino rosso, come da tradizione, per scaricare un po' le tensioni accumulate nel corso della lunga diretta terminata a notte fonda.

Carmen Russo, che in queste settimane di permanenza all'interno della casa di Cinecittà, si è messa in mostra per il suo carattere e il suo modo di fare "battagliero", non ha rifiutato un buon calice di vino.

Ad un certo punto, però, la showgirl moglie di Enzo Paolo Turchi, si è ritrovata a fare i conti con un piccolo incidente piccante del tutto inaspettato.

La camicia di Carmen Russo 'si apre' e lei resta svestita al GF Vip 6

La showgirl si stava rilassando in compagnia di Soleil Sorge, mentre facevano un po' il resoconto dei fatti accaduti nel corso della diretta del GF Vip con Alfonso Signorini e, mentre sorseggiava il suo calice di vino rosso, la camicia che indossava è letteralmente "esplosa".

La camicetta che indossava la showgirl si è aperta e nel giro di pochi secondi Carmen si è ritrovata svestita e anche visibilmente in imbarazzo per quanto fosse accaduto.

Immediata la reazione della showgirl, che ha subito cercato di arginare l'imbarazzo, coprendosi in "tempo record".

Intanto, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continuano a tenere banco le dinamiche che si sono venute a creare nel corso delle ultime giornate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le ultime news dal GF Vip: Manuel bacia Lulù

Occhi puntati in primis sul rapporto tra Manuel e Lulù: sebbene in un primo momento il nuotatore pareva aver preso le distanze dalla principessina, nel corso delle ultime ore si è nuovamente riavvicinato.

Questa notte, al termine della puntata del GF Vip su Canale 5, tra Manuel e Lulù c'è stato anche un nuovo bacio che sembra aver riacceso le speranza nel cuore della ragazza.

Spazio anche alle vicende di Miriana Trevisan e Nicola Pisu: ieri sera i due hanno dovuto affrontare la mamma del ragazzo. Patrizia Mirigliani continua a non vedere di buon occhio questo rapporto e non ha nascosto le sue perplessità al figlio Nicola, che si è dichiarato innamorato della Trevisan.