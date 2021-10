Cosa accade nella puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 27 ottobre 2021? La soap andrà in onda su Rai 1 come sempre alle 15:55 e potrà essere vista anche on demand su Rai Play, dove vengono caricate le repliche degli episodi. Gloria è sempre più affranta per la situazione con Stefania, alla quale non ha ancora detto nulla. A confrontarla c'è Armando, sempre pronto a dirle la parola giusta al momento giusto. Adelaide è al settimo cielo per l'importante evento che si terrà al Circolo, ma riceverà una stoccata da Umberto che la farà infuriare.

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni 27 ottobre 2021

Nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore 6 che andrà in onda domani, Tina chiede un favore a Salvatore: convincere Anna a registrare la canzone al suo posto, così da non deludere Vittorio e salvaguardare la sua voce. Le bugie però, hanno le gambe corte.

Nel frattempo, Ludovica cerca un abito all'altezza dell'evento prestigioso che si terrà al Circolo. Non essendoci più Gabriella, Brancia chiede aiuto a Flora (Lucrezia Massari) che la aiuta. Le due iniziano a conoscersi meglio e fanno amicizia.

L'inganno di Tina e Salvatore

Adelaide (Vanessa Gravina) va in escandescenze quando viene a sapere che Umberto (Roberto Farnesi) ha invitato Flora alla serata elegante al Circolo.

La conturbante Ravasi si sta insinuando giorno dopo giorno nelle vite dei Guarnieri e, come svelato dalle anticipazioni Il Paradiso delle Signore delle prossime puntate, presto comincerà anche a indagare sui retroscena della morte di Achille.

Salvatore ha invitato la sorella a rivelare le sue reali condizioni di salute a Vittorio, così da non tradire la sua fiducia.

La giovane Amato, tuttavia, preferisce fare di testa sua e chiede nuovamente a Salvo di aiutarla a convincere Anna a cantare al suo posto.

Ezio minaccia Gloria nella puntata Il Paradiso delle Signore del 27 ottobre

Ezio ha paura che la presenza di Gloria possa essere nociva al suo nuovo rapporto con Veronica (Valentina Bartolo) e turbare anche Gemma (Gaia Bavaro).

Inoltre, non ha alcuna intenzione di lasciare che Stefania possa essere messa in una situazione imbarazzante. Dal canto suo, Gloria ha provato a spiegare all'ex marito di non avere cattive intenzioni e che per lei la cosa più importante è il bene di Stefania.

Come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore di giovedì 27 ottobre, Ezio incontrerà di nuovo Gloria ma questa volta mostrerà il suo lato peggiore. Le intimerà infatti di non intromettersi nella sua vita e di sparire per sempre. Stavolta, la povera Moreau perderà davvero ogni speranza: è davvero svanito il sogno di poter restare a Milano e dire a Stefania che è sua madre?