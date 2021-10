Ezio e Gloria, dopo la freddezza iniziale, riusciranno a mettere da parte i rancori del passato e come rivelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore inerenti le puntate in onda dall'1 al 5 novembre, troveranno un accordo per il bene di Stefania decidendo di non dirle nulla.

Nel frattempo, Vittorio scoprirà la verità su Tina e anziché arrabbiarsi, le offrirà aiuto mentre Gemma si presenterà ai colloqui per l'assunzione di una nuova Venere. Infine, Agnese avrà dei sospetti su Giuseppe e Flora e inizierà a indagare sui rapporti tra Achille e Umberto.

Il Paradiso delle signore, trame 1-5 novembre: Ezio e Gloria decidono di non dire la verità a Stefania

Tina non riuscirà a dire come stanno realmente le cose ai suoi genitori sia per quanto riguarda il suo matrimonio con Sandro sia per quanto riguarda i problemi alla gola e così continuerà a mentire. Nel frattempo, Vittorio ascolterà nuovamente il demo che le gli ha consegnato e inizierà ad avere qualche dubbio sulla voce della Amato. I suoi sospetti aumenteranno ancor di più quando sentirà Anna cantare al punto tale che la convocherà nel suo ufficio. La giovane, ovviamente andrà poi a riferire ciò che è successo a Tina e a Salvatore. Poco dopo, Gloria si confiderà con Armando e gli spiegherà il patto che ha raggiunto con Ezio.

La donna, come rivelano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, riferirà al capo magazziniere che per il bene di Stefania, hanno deciso di non dirle la verità.

Più tardi, Paola deciderà di lasciare il lavoro, in modo tale da evitare rischi per la gravidanza e andrà a salutare amici e colleghi prima di andare via. Intanto, Agnese scoprirà che Giuseppe ha dilapidato tutti i risparmi, ma prima di affrontarlo apertamente, deciderà di capire per quale motivo mancano dei soldi dal libretto di risparmio.

Più tardi, don Saverio sentirà casualmente Giuseppe parlare al telefono con Petra e deciderà di indagare. Gemma verrà a sapere che Paola ha lasciato il lavoro e sembrerà interessata al ruolo di Venere.

Il Paradiso delle signore, spoiler 1-5 novembre: Tina dice la verità a Vittorio

Al Paradiso delle signore, con l'addio di Paola, inizieranno i colloqui per cercare una nuova Venere e Gemma si presenterà alle selezioni svolgendo tutte le prove in maniera impeccabile.

Nel frattempo, don Saverio parlerà con Giuseppe e lo inviterà a dire ad Agnese la verità sui soldi mancanti sul libretto di risparmio. Intanto Vittorio chiederà delle spiegazioni a Tina sul demo, ma lei riuscirà ancora una volta a sviare con delle scuse. Tuttavia, Conti si renderà conto che lo sta riempendo di bugie e così chiederà a Beatrice di fare delle ricerche nelle sale di incisione mentre Amato sarà sempre più in difficoltà con la famiglia.

Poco dopo, Salvo confiderà i suoi dubbi a Marcello circa una possibile relazione con Anna e così Barbieri, con l'aiuto di Ludovica, organizzerà una serata per farli avvicinare. Più tardi, Salvatore, scoprirà che Vittorio ha investito persino dei soldi per realizzare il film e spronerà Tina a dire la verità a Vittorio.

Amato, a quel punto, andrà da Conti per parlargli.

Il Paradiso delle signore: Salvatore difende Anna

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore Gemma, dopo aver svolto brillantemente tutte le prove alle selezioni per il posto da Venere lasciato vacante da Paola, sarà certa di essere assunta. Nel frattempo, Flora inizierà a indagare sui rapporti esistenti tra suo padre Achille e Umberto Guarnieri, in modo tale da capire se le accuse fatte da Cosimo Bergamini fossero in qualche modo fondate.

Intanto, Vittorio scoprirà tutta la verità sul demo e Salvatore, che era a conoscenza di tutto, difenderà Anna davanti a lui mentre lei confesserà all'Amato di essere rimasta vedova e di avere una figlia. Infine Vittorio, nonostante Tina lo abbia ingannato più volte, non si arrabbierà e le offrirà il suo aiuto.