Scoppia la lite nella casa del Grande Fratello Vip tra Jo Squillo, Raffaella Fico e Ainett Stephnes. Le tre donne sembravano essersi coalizzate nel corso di queste prime settimane di permanenza all'interno dell'abitazione di Cinecittà ma nel corso delle ultime ore, ci sono state delle incomprensioni che le hanno portate ad avere un duro battibecco. Jo Squillo, infatti, ha scoperto che sia Raffaella che Miriana, sparlavano di lei con gli altri concorrenti ed ha deciso di affrontarle in prima persona.

Lite nella casa del GF Vip tra Raffaella, Ainett e Jo Squillo

Nel dettaglio, Jo Squillo ha scoperto che circolano delle voci poco carine sul suo conto all'interno della casa del GF Vip.

La cantante, infatti, ha saputo che sia Raffaella che Ainett sostengono con gli altri concorrenti della casa, che lei non prenderebbe mai posizione durante le discussioni, accusandola quindi di non avere il coraggio di schierarsi da una parte oppure dall'altra.

Tali affermazioni non sono piaciute per niente alla cantante, che ha scelto di affrontare "faccia a faccia" le due coinquiline.

"Non sono una donna che va da una persona e dice delle cose, poi vengo da voi per dirne altre", ha sbottato la cantante chiedendo poi a Raffaella e Ainett perché non avessero avuto il coraggio di dirle queste cose in faccia.

'Non cambio', sbotta adirata Jo Squillo

A quel punto, Ainett ha provato a giustificarsi e a dare la sua versione dei fatti ma le parole della concorrente non sono piaciute per niente a Jo Squillo, che è apparsa molto adirata.

"Non mi interessa, non cambio", ha sbottato la cantante che intende andare avanti dritta per la sua strada.

Insomma un clima tutt'altro che pacifico quello che si respira in queste ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip, dove a distanza di un mese e mezzo dall'inizio di questa avventura, i rapporti cominciano a farsi tesi.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu: sta nascendo l'amore al Grande Fratello Vip?

Di sicuro, la lite tra Raffaella, Jo Squillo e Ainett non passerà inosservata neppure nel corso della nuova puntata serale del reality show in programma questa sera su Canale 5.

Riflettori ben puntati anche su Miriana Trevisan e Nicola Pisu: i due continuano ad essere al centro dell'attenzione, dato che il ragazzo sembra essere sempre più preso dalla showgirl mentre lei sembra voler mettere un freno a questa situazione.

Miriana ha più volte ammesso di voler fare un passo indietro, anche se nel corso delle ultime ore, è tornata ad avvicinarsi a Nicola e tra i due c'è stato un nuovo bacio. Tra i due sboccerà l'amore oppure Trevisan continuerà a stare sulle sue? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.