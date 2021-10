Giovedì 21 ottobre, in prima visione assoluta in America, è andato in onda il quarto episodio di Grey's Anatomy 18. La puntata, intitolata "With a Little Help From My Friends", ha portato in scena l'ultima apparizione di Kate Walsh, almeno per il momento, nel ruolo di Addison Montgomery. Un malore della paziente operata nel corso del precedente episodio ha infatti costretto il chirurgo neonatale a prolungare il suo soggiorno a Seattle. Una situazione, quest'ultima, che è stata l'occasione perfetta per un ultimo confronto con Amelia Shepherd.

Grey's Anatomy 18, anticipazioni quarta puntata: Amelia svela perché si è rifiutata di sposare Link

Come appena anticipato, nel quarto episodio di Grey's Anatomy 18, Addison Montgomery è apparsa visibilmente preoccupata per alcune complicanze insorte dopo il delicato trapianto uterino realizzato nel corso della precedente puntata. I sintomi neurologici della paziente hanno quindi richiesto l'intervento di Amelia Shepherd. La collaborazione si dunque è rivelata l'occasione perfetta, per le due dottoresse, di confrontarsi sugli ultimi avvenimenti che hanno sconvolto le loro vite. In particolare Amy, interrogata sulle reali motivazioni che l'hanno spinta a rifiutare la proposta di matrimonio di Link, ha rivelato di essersi sentita soffocare durante i lunghi mesi di pandemia.

Costretta a casa e impegnata nelle cure di Scout e dei tre figli di Meredith Grey, il neurochirurgo ha svelato di aver più volte sperimentato il desiderio di ricorrere all'uso di droghe pur di sfuggire alla routine. Convinta più che mai di non voler tornare a quella vita e di non desiderare altri bambini, Amelia ha quindi realizzato che la decisione più giusta, per quanto dolorosa, sia quella di lasciare definitivamente Link.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Spoiler Grey's Anatomy 18, quarta puntata: Addison Montgomery svela come ha vissuto la pandemia

La rivelazione di Amelia Shepherd, tuttavia, non è stata l'unica storyline che ha animato la trama di Grey's Anatomy 18x04. Nel corso dell'episodio, infatti, anche il personaggio interpretato da Kate Walsh, che nelle scorse ore ha raccontato il suo incontro con Patrick Dempsey, ha ripercorso le sensazioni vissute durante la pandemia.

Addison Montgomery, svelando di esser ancora sentimentalmente legata a Jake, ha ammesso di aver trascorso un periodo particolarmente buio e di aver, addirittura, desiderato di non svegliarsi più la mattina. E' stato solo il lavoro e l'innegabile amore per il figlio Henry a darle la forza di andare avanti.

Megan Hunt scopre che Farouk necessita di un delicato intervento chirurgico

In altri sviluppi, Richard Webber, scatenando le preoccupazioni di Miranda Bailey, ha permesso a tutti gli specializzandi di condurre un intervento da primo operatore. Tra successi e fallimenti, il progetto del nuovo responsabile del programma di specializzazione si è però rivelato l'occasione perfetta per testare il livello di preparazione degli studenti.

Infine, una dolorosa trama ha coinvolto Megan Hunt. La sorella di Owen, dopo aver chiesto un consulto a Cormac Hayes, ha appreso che il figlio Farouk è affetto da endocardite e che dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico.