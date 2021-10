All'interno della casa del Grande Fratello Vip i concorrenti sono preoccupati per Lucrezia Selassié, nota anche con il nominativo di Lulù.

Secondo i coinquilini la giovane, che nella casa ha avviato una conoscenza speciale con Manuel, potrebbe soffrire di disturbi alimentari. Questa è l'ipotesi di alcuni gieffini, i quali hanno notato che la ragazza andrebbe sempre in bagno subito dopo aver mangiato. A spiegare la situazione, in particolare, è stata Francesca Cipriani, secondo la quale Lulù andrebbe a vomitare non appena finisce di mangiare.

Francesca Cipriani, la prima ad aver ipotizzato il disturbo

Colei che più si è preoccupata per la coinquilina è proprio Cipriani. La donna, infatti, ha notato che Lulù, ogni volta che mangia, si recherebbe poi in bagno. In questo luogo, infatti, le telecamere non mandano in onda le immagini dei concorrenti per rispettare la loro privacy. Francesca ha voluto esternare la propria preoccupazione con gli altri, a cui ha rivelato che Lulù andrebbe in bagno "per vomitare". Gli altri inquilini hanno confermato la versione dell'ex Pupa, dicendosi molto dispiaciuti: "Mi dispiace tanto, ha bisogno di aiuto, poverina". Sostanzialmente, secondo alcuni concorrenti la giovane principessa soffrirebbe di disturbi alimentari.

Già Andrea Casalino ha avuto dei sospetti su Lulù

Il tema dei possibili disturbi alimentari di Lulù non è comunque una novità. Nelle scorse settimane, infatti, già Andrea Casalino aveva esposto direttamente alla principessa le proprie preoccupazioni. Casalino, in particolare, ha chiesto a Lucrezia se vomitasse, sottolineando come la sua preoccupazione fosse dovuta al fatto di volerle bene: "Te lo dico con il cuore mano".

In quell'occasione Lucrezia rassicurò il suo compagno, affermando di aver compreso il messaggio e sottolineando come lei vomiti solo in caso di "malattia".

Nelle ultime ore, però, le preoccupazioni dei concorrenti sono condivise anche da una buona parte del pubblico a casa. Alcuni utenti, su Twitter, hanno manifestato il loro dispiacere per la situazione, sottolineando come un disturbo del genere vada curato "da persone esperte e non dentro la casa del Grande Fratello Vip".

Al momento non è dato sapere se Lulù sia o meno a conoscenza delle voci sul suo conto. Possibile, comunque, che nella puntata in onda domani, venerdì 8 ottobre, il conduttore Alfonso Signorini possa parlare direttamente con Lulù per poterle dare modo di confermare o negare la presenza di tale malessere.