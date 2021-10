Lulù Selassié (Lucrezia all'anagrafe) è stata protagonista di un episodio curioso. Scendendo nel dettaglio, la Principessa d'Etiopia è stata rimproverata dalla regia del GF Vip per aver fumato all'interno della casa di Cinecittà. Di fronte al rimprovero, la diretta interessata è apparsa piuttosto stizzita.

L'accaduto

La sorella di Clarissa e Jessica Selassié è finita al centro delle polemiche. Alcuni telespettatori hanno puntato il dito contro Lulù per un atteggiamento poco carino avuto nei confronti della regia. La ragazza si trovava nella casa con Manuel Bortuzzo, Nicola Pisu e Davide Silvestri.

A un certo punto, la gieffina si è messa a fumare nel patio.

In pochi istanti, Lulù è stata richiamata dalla regia: "Si fuma fuori, grazie". A quanto pare, la diretta interessata non ha preso affatto bene il rimprovero nei suoi confronti. La Principessa d'Etiopia infatti, ha fatto presente che fuori faceva freddo. In seguito all'ennesimo rimprovero, la gieffina ha perso le staffe: "Dammi il tempo di alzarmi oh. Ho il teletrasporto? Sono Speedy Gonzales?".

Il commento di alcuni telespettatori

Alcuni telespettatori della diretta h24 hanno commentato in modo negativo l'atteggiamento di Lulù Selassié.

Un utente ironicamente ha fatto notare come la Principessa si pone sempre in modo educato. Un altro invece, ha sostenuto che l'autore ha ragione perché quando è stato chiesto alla gieffina di fumare all'esterno della casa del Grande Fratello Vip, la diretta interessata ha prontamente fatto notare che fuori la temperatura non andava bene.

Non è la prima volta che la ragazza finisce nel mirino delle polemiche per i suoi atteggiamenti. Lo scorso sabato 2 ottobre, Jessica Selassié ha confidato a Clarissa che non le piace affatto il modo in cui si sta comportando la sorella. Dal canto suo, Clarissa ha invitato la congiunta a fare un discorso a Lulù in modo da riportarla sulla "strada giusta".

Caduta di stile di Lulù

Lucrezia Selassié si è lasciata andare anche ad alcuni commenti poco carini nei confronti delle altre coinquiline. La ragazza ha perso le staffe, perché gelosa delle attenzioni riservate a Manuel Bortuzzo dalle altre concorrenti del Reality Show. Ma non è tutto, la sorella di Lucrezia e Clarissa ha dimostrato di essere gelosa anche del passato di Manuel.

In occasione della settima puntata del GF Vip 6, il ragazzo ha ricevuto una lettera dalla sua ex Federica. Mentre il gieffino era in Mistery Room, Lulù commentava ad alta voce la lettera di Federica: "Avrà 15 anni". Inoltre, Lucrezia ha sostenuto che l'ex di Manuel fosse la nipote del dentista di Bortuzzo. Infine, si è lasciata andare ad una caduta di stile: "Non me ne frega niente di lei, saranno stati insieme tipo quattro mesi".