La discussione avvenuta al Grande Fratello Vip tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe continua a lasciare strascichi. Su Instagram, Tommaso Zorzi ha commentato uno scatto con i coniugi Bonolis e ha chiesto alla moglie di Paolo se quello scatto era gradito o meno alla conduttrice trentina.

I motivi della lite

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno discusso per uno scatto pubblicato dalla signora Bonolis in compagnia di Giancarlo Magalli - acerrimo nemico della conduttrice trentina. Su Twitter, Volpe ha commentato lo scatto: “Dio li fa e poi li accoppia”.

Dal canto suo, Bruganelli ha cercato di fornire la sua versione dei fatti ma invano.

Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip, le due opinioniste hanno avuto un confronto ma non sono riuscite a trovare un punto d’incontro.

Zorzi ironizza sulla discussione

Lo scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ha spaccato l’opinione pubblica: da un lato c’è chi ha spezzato una lancia a favore della signora Bonolis mentre dall’altro c’è chi ha visto lo scatto come una mancanza di rispetto verso la 48enne trentina.

Nelle scorse ore, Bruganelli ha postato uno scatto in compagnia del marito e di Tommaso Zorzi. Quest’ultimo in un commento ha lanciato una stoccata a Volpe: “Ma la foto con Paolo si poteva fare?” Non contento il web influencer milanese ha rincarato la dose: “Non ricordo com’era da manuale”.

In risposta Sonia Bruganelli ha cercato di sedare gli animi, etichettando Tommaso come un “burlone”.

Magalli rompe il silenzio a Verissimo

Nel frattempo, sulla vicenda è intervenuto anche Giancarlo Magalli. L’ex volto di Rai2 ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin che andrà in onda nella puntata di sabato 5 ottobre su Canale 5.

Il 74enne ha spiegato che l’intento di Sonia Bruganelli era quello di punzecchiare la collega Volpe: “È stata una provocazione, lo sapevamo”. A detta di Magalli, la moglie di Paolo Bonolis non fa le cose per cattiveria ma perché le piace punzecchiare. Dal canto suo, il conduttore ha precisato di non avere mancato di rispetto alla conduttrice trentina.

Prima di concludere il capitolo “Volpe”, Giancarlo Magalli ha invitato l’ex collega a prendere la vita con più leggerezza.

La versione di Volpe

Intervenuta a Casa Chi, Adriana Volpe ha spiegato perché è rimasta spiazzata dall’atteggiamento della collega. La diretta interessata ha precisato che non è stata la foto ad irritarla, ma un commento in cui Bruganelli dichiarava che le due non sono mai state amiche. La 48enne si è detta sicura di avere instaurato un rapporto con la collega: “Ero sicura di aver gettato le basi per un’amicizia”. Volpe ha spiegato di avere raccontato a Bruganelli anche alcuni aneddoti della sua vita privata, ma evidentemente si è sbagliata.