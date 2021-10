Molte novità accadranno nel corso delle puntate di Love is in the air trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche narrano che Aydan Bolat e Ayfer Yildiz cadranno nella trappola di Alexander Zucco prima della sua uscita di scena. Il cuoco, infatti, estorcerà molto denaro alle due ex amanti dopo essersi finto morto.

Anticipazioni Love is in the air: Aydan e Ayfer scoprono le bugie del cuoco

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate trasmesse in prima visione tv annunciano che Ayfer e Aydan scopriranno la vera natura di Alexander.

Tutto comincerà con precisione quando lo chef inizierà a fare alcune esplicite avance ad Aydan nonostante abbia una relazione con la zia di Eda. Zucco, infatti, informerà la signora Bolat di avere intenzione di lasciare la fidanzata visto che il loro rapporto non va più bene.

Una bugia bella e buona, dato che il cuoco non perderà il vizio di correre dietro le gonnelle, tanto da dedicare del tempo ad altre amanti. Ma ecco che Aydan e Ayfer smaschereranno Alexander dopo aver scoperto tutte le sue bugie. Sarà in questo momento che inizierà una story-line a tinte tragicomiche.

La signora Bolat e la Yildiz credono di aver posto fine alla vita di Alexander

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Aydan e Ayfer decideranno di affrontare Alexander dopo aver appreso la verità sul suo conto.

Qui, la signora Bolat sarà preda di un attacco d'ira, tanto da dare una bottigliata in testa allo chef, che cadrà a terra privo di sensi. La zia di Eda, a questo punto, si sincererà delle condizioni dell'uomo, controllandogli il polso che però non darà il battito. Per questo motivo, la Yildiz e la madre di Serkan crederanno di aver posto fine alla vita di Zucco, tanto da nascondere il suo corpo all'interno del bagno del ristorante.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: il cadavere del cuoco scomparirà misteriosamente. Una scomparsa che desterà i sospetti perfino della polizia che deciderà di indagare sulla vicenda.

Nel frattempo, Aydan e Ayfer temeranno di finire in arresto e per questo chiederanno a Seyfi di aiutarle a coprire le tracce del misfatto, se non accadesse il colpo di scena.

I fan della Serie TV scopriranno che Alexander è in realtà vivo e vegeto e sta tendendo in scacco le due donne.

Zucco truffa le due ex amanti dopo essersi finto morto

Lo chef deciderà di vendicarsi delle due ex amanti per averlo colpito con una bottigliata in piena testa. Un complice, infatti, farà credere che Zucco sia morto, tanto da avvolgerlo in un tappeto. Poi, invierà il video incriminato ad Aydan e Ayfer per avvalorare la tesi. Per tale ragione, la Yildiz e la signora Bolat saranno costrette a sborsare una cospicua somma di denaro per non essere denunciate alla polizia.

La zia di Eda e la madre di Serkan, a questo punto, si recheranno nel luogo prefissato per l'appuntamento dove la valigetta sarà prelevata da un finto scagnozzo mentre Alexader si farà notare dalle sue ex amanti all'interno di un automobile, rivelando così di averlo truffate.

Nonostante tutto, il cuoco devolverà tutta la somma ad un'associazione di beneficenza, spacciandosi per Aydan e Ayfer. In questo modo, l'uomo non potrà essere accusato di truffa ma bensì di una vendetta.