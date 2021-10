I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso della serata del 19 ottobre, i concorrenti protagonisti di questa sesta edizione, hanno dovuto fare i conti con l'avvistamento di un topo, beccato in cucina. Una scena che ha "terrorizzato" alcune delle concorrenti presenti in casa, come nel caso di Ainett Stephens anche se la regia ha provato a censurare il momento dell'avvistamento del topo e anche i discorsi successivi dei vipponi su questo argomento.

Un topo fa irruzione nella cucina del Grande Fratello Vip: panico in casa

Nel dettaglio, mentre i concorrenti si trovavano in cucina in procinto di preparare la cena, a un certo punto hanno notato una presenza strana che si aggirava in cucina.

Trattasi di un topo, che ha fatto irruzione all'interno della casa del Grande Fratello Vip, scatenando panico e paura tra alcune concorrenti.

Ainett e Jessica, ad esempio, nel momento in cui hanno notato la presenza del topo in casa non hanno trattenuto le urla, visibilmente terrorizzate, mentre chiedevano di "cacciarlo via".

Ainett e Jessica terrorizzate dal topo avvistato al GF Vip

Anche Jo Squillo ha confermato in casa di aver visto chiaramente che si trattava di un topo mentre Manila Nazzaro è stata più "clemente", dicendo che si trattava di un innocuo topolino di campagna, che non avrebbe fatto male a nessuno.

Sta di fatto, però, che Ainett e Jessica non l'hanno presa benissimo la presenza del piccolo animale in casa e sperano che possano intervenire al più presto, per evitare che escano fuori altri topi.

Tuttavia, ha fatto molto discutere l'atteggiamento da parte della regia del GF Vip 6 che ha "censurato" la scena dell'avvistamento del topo.

La regia del GF Vip 'censura' il momento in cui si parla del topo beccato in cucina

Nel momento in cui le concorrenti parlavano di questo avvistamento, non è stato inquadrato l'animale ma tutto è rimasto fermo sulla scena delle ragazze che urlavano terrorizzate.

Anche successivamente, i concorrenti si sono ritrovati a parlare di quanto fosse appena accaduto in casa con l'avvistamento del topo, ma la regia del GF Vip ha subito cambiato inquadratura, evitando così che i telespettatori da casa ascoltassero le "rivelazioni" dei vipponi sul "topo-gate".

Non è la prima volta che vengono avvistati dei topi all'interno della casa più spiata d'Italia. Anche lo scorso anno, durante la quinta edizione, era apparso qualcosa di strano vicino ai piedi di Tommaso Zorzi, e per gli attenti spettatori web e social del reality show di Canale 5, sembrava essere proprio un piccolo topo entrato a far visita ai concorrenti.

I ragazzi urlano che c’è un topo in casa, ma la regia stacca ✈️ #GFvip pic.twitter.com/BCKFuwZLH6 — Giulia Martinico (@GiuliaMartinico) October 19, 2021

Non resta che aspettare la prossima puntata per scoprire se il conduttore affronterà l'argomento con il concorrenti del GF Vip.