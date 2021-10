Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore saranno ricche di colpi di scena e novità. Qualche settimana fa, infatti, era stato diffuso in rete un copione della fiction di Rai 1, grazie al quale è possibile capire cosa accadrà prossimamente nel negozio di moda diretto da Vittorio Conti. Infatti, la pagina di sceneggiatura faceva riferimento a quanto dovevano recitare gli attori nella puntata numero 59, che andrà in onda nella settimana fra il 29 novembre e il 3 dicembre. In quell'occasione, saranno presenti anche Marco di Sant'Erasmo e Umberto Guarnieri, ospiti alla sfilata del Paradiso.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 3/12: Umberto e Marco vanno alla sfilata

Nonostante manchino alcune settimane alla puntata descritta nella sceneggiatura trapelata in rete, è già possibile intuire diversi dettagli, riguardo a quello che accadrà prossimamente ne Il Paradiso delle signore. Infatti, nell'episodio 59, che verrà trasmesso a dicembre in televisione, ci sarà una sfilata nel negozio di vestiti di Milano. In quell'occasione, ci saranno molti volti noti della soap, che prenderanno parte attivamente e fra il pubblico all'evento, fra i quali Marco di Sant'Erasmo e Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle signore: Marco frequenta le modelle e lo confida a Umberto

Mentre staranno assistendo allo spettacolo organizzato al Paradiso, Marco di Sant'Erasmo scambierà qualche battuta con Umberto Guarnieri.

In particolar modo, il papà di Marta sarà un po' confuso, non vedendo in passerella la stilista del Paradiso e si rivolgerà al giornalista, dicendogli: ''Non sarebbe dovuta uscire Flora, per i ringraziamenti?''. A quel punto, Marco, risponderà all'imprenditore: ''Non lo so. Di solito frequento le modelle solo dopo che hanno finito di sfilare''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso delle signore: l'arrivo di Marco di Sant'Erasmo a Milano a casa di Umberto e Adelaide

Nelle puntate attualmente in onda su Rai 1, Marco di Sant'Erasmo non è ancora arrivato a Milano ma, dal momento che sarà uno dei protagonisti della puntata 59 è ipotizzabile quindi che, a breve, farà il suo ingresso nella fiction di Rai 1.

Attualmente, sono trapelate alcune informazioni sul nuovo personaggio, fra cui quella che sarà il nipote prediletto di Adelaide, figlio del ricchissimo cugino della contessa. Marco, dopo avere conseguito una laurea in giurisprudenza, si è dedicato al giornalismo e, in base a quanto trapelato dal copione diffuso sul web, sarà anche un dongiovanni. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire qualcosa in più sul nuovo protagonista della fiction.