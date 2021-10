Al Grande Fratello Vip, nel corso di un recente litigio nato tra Alex Belli, Samy Youssef e Ainett Stephens, Soleil Sorge era intervenuta chiedendo loro di finirla, utilizzando un'esclamazione che è stata percepita da diverse ragazze della casa (e dallo stesso Samy) come offensiva e razzista. L'influencer di origine americana ha usato precisamente la seguente espressione: "Smettetela di urlare come scimmie".

Il conduttore Alfonso Signorini, nella puntata di venerdì 1° ottobre, ha affrontato lo spinoso argomento, cercando in qualche modo di giustificare il comportamento di Soleil.

Gli altri partecipanti al reality non hanno preso bene le parole del conduttore del reality Mediaset. Sono scaturite urla, pianti e attacchi nei confronti di Sorge e dello stesso Signorini. In particolare le sorelle Salassiè, Francesca Cipriani, Ainett, Samy e Raffaella Fico si sono dimostrati molto infastiditi.

Il conduttore, dal canto suo, si è detto convinto che Soleil non sia affatto razzista. Un'idea condivisa anche dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Gf Vip: Signorini costretto a chiudere il collegamento

Vista la situazione abbastanza critica, Alfonso Signorini si è visto costretto a chiudere il collegamento con la casa del Grande Fratello Vip, invitando gli autori a calmare i partecipanti, che stavano dimostrando visibilmente un certo nervosismo.

Signorini ha affermato: "Quello che sta accadendo in casa è proprio la dimostrazione di come la situazione ci stia scappando di mano. Stanno perdendo la brocca, c’è pure gente che piange. Io velo dico, queste cose non le accetto".

Allo stesso tempo, il conduttore del Gf Vip ha detto di comprendere il disagio di Ainett Stephens, la quale ha provato il disagio del razzismo in prima persona.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Signorini ha detto di capire anche il disagio di Raffaella Fico e di Samy Youssef: la prima ogni volta che porta a scuola la sua figlioletta, il secondo che è addirittura giunto in Italia tramite un barcone. Tuttavia, ai tre diretti interessati il conduttore ha detto: "Proprio perché voi vivete quel disagio non potete pensare neanche lontanamente che Soleil abbia idee razziste".

Malumori nella casa

Intanto nella puntata del 1° ottobre Sonia Bruganelli ha dato l'immunità a Soleil Sorge: in questo modo la giovane non potrà essere votata dagli altri partecipanti e non finirà in nomination. Ad andare in nomination è invece stato Samy Youssef. Quest'ultimo ha dichiarato che dopo quanto accaduto la cosa migliore sarebbe stata proprio uscire dal gioco.