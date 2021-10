Chi è la donna di cui si è invaghito Nicola Pisu nella Casa del Grande Fratello Vip? Miriana Trevisan è nata a Napoli il 7 novembre del 1972. La showgirl alle spalle ha una carriera professionale di tutto rispetto: è l'unica donna del mondo dello spettacolo ad avere lavorato con tre "mostri sacri" com Raimondo Vianello, Corrado e Mike Bongiorno.

La carriera professionale di Miriana

Miriana Trevisan ha preso parte a numerosi programmi televisivi. La showgirl ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel talk "Non è la Rai" in onda negli anni Novanta.

Successivamente, Trevisan ha lavorato in "Bulli e Pupe" condotto da Paolo Bonolis - attuale marito di Sonia Bruganelli che, veste i panni di opinionista al GFVip. Miriana ha avuto la possibilità di lavorare anche al fianco di Corrado nel programma "La Corrida".

Inoltre, l'attuale gieffina ha vestito i panni della "velina mora" a Striscia la Notizia. Da segnalare tra i lavori di spicco della showgirl, ci sono ben cinque stagioni al fianco di Mike Bongiorno: Miriana ha lavorato a "La ruota della fortuna" e "Bravo Bravissimo". Nella curriculum di Miriana c'è anche il teatro e la partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2017. Infine, la diretta interessata ha intrapreso la carriera di scrittrice per libri e favole per bambini.

La vita privata della gieffina

La showgirl che ha rapito il cuore del figlio di Patrizia Mirigliani, ha un matrimonio alle spalle. Miriana infatti, è stata sposata con Pacifico Settembre (in arte Pago) dalla quale è nato un bambino di nome Nicola. La coppia dopo essersi lasciata, è stata protagonista delle cronache rosa per un ritorno di fiamma: quando Trevisan era in Honduras come naufraga, il suo ex marito ha cercato di riconquistarla.

Sebbene i due coniugi si siano dati una seconda chance, le cose non sono andate come speravano. Successivamente, la 48enne è stata legata a Giulio Cavalli - consigliere regionale in Lombardia - per due anni.

Pisu-Trevisan: sempre più vicini

Al GF Vip, la showgirl campana ha conosciuto Nicola Pisu. Dopo un bacio a stampo nato per gioco, il 32enne ha confidato di avere un certo interesse per la coinquilina.

Nicola ha rivelato di volere intraprendere una relazione seria con Miriana e di essere interessato a lei come non accadeva da molto tempo. Nonostante la diretta interessata non abbia chiuso la porta in faccia a Pisu, lo ha messo al corrente che lontano dai riflettori del Grande Fratello Vip deve risolvere una questione amorosa.

Tra i due "vipponi" ci sono ben 16 anni di differenza. Inoltre, Trevisan ha spiegato a Nicola che la relazione potrebbe non essere così semplice poiché lei ha un bambino quasi adolescente.