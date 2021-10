Arrivano le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 ottobre. Tina sarà al centro dell'attenzione a causa del problema alle corde vocali che le impediscono di vivere liberamente la sua vita lavorativa. Ci saranno novità anche per Marcello che inizierà a lavorare al circolo, mentre Gloria deciderà di dare le sue dimissioni e lasciare Milano. Tuttavia, però, Armando proverà a farle cambiare idea. Salvatore proseguirà il suo corteggiamento nei confronti di Anna che sarà più aperta con lui, ma quando il giovane vedrà la ragazza con Roberto inizierà a pensare che tra loro ci sia qualcosa.

Inoltre, Flora e Umberto saranno sempre più complici e anche tra Vittorio e Tina ci saranno momenti di forte vicinanza.

Vittorio sarà preoccupato per Tina: anticipazioni settimanali Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 18 al 22 ottobre raccontano che Tina inizierà la cura per le corde vocali e deciderà di accettare la proposta di Vittorio per far parte del film musicale. Quando Conti le chiederà di esibirsi in pubblico, tuttavia, la cantante avrà seri problemi alla gola che la costringeranno a chiamare il medico che le dirà che per lei l'unica strada per guarire è una delicata operazione. La ragazza sarà disperata e comunicherà a Vittorio che dovrà tirarsi indietro senza spiegargli i veri motivi che le impediscono di cantare.

Conti sarà molto preoccupato per lei e quando andrà a cercarla la troverà disperata per le strade di Milano. Tra la cantante e il direttore ci sarà un momento di forte vicinanza, in cui Tina si aprirà e confiderà a Vittorio che la sua storia d'amore con Sandro Recalcati è finita da tempo.

Gloria vuole lasciare Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 ottobre rivelano che Gloria soffrirà molto per la nuova famiglia che Ezio sta costruendo con Veronica e Gemma e deciderà di tornare a Milano solo per dare le sue dimissioni.

Più tardi, la donna farà perdere le tracce di sé, tanto da allarmare la zia Ernesta che chiederà aiuto ad Armando: quest'ultimo si metterà subito a cercare la sua amica. Ferraris troverà Gloria in ospedale, reduce da un furto, e ascolterà le intenzioni della donna che vorrebbe lasciare la città per sempre e chiudere con il passato.

Armando, tuttavia, si opporrà alla decisione di Gloria e avrà in mente un'idea per evitare che la donna parta un'altra volta. Ci saranno novità anche per Salvatore che confiderà a sua sorella la sua infatuazione per Anna, mentre quest'ultima confiderà a Beatrice di non sentirsi all'altezza delle attenzioni di Amato.

Salvatore sospetterà di Anna e Roberto: anticipazioni settimanali, puntate dal 18 al 22 ottobre

Nel corso della settimana dal 18 al 22 ottobre, al Paradiso delle signore Salvatore noterà la vicinanza tra Anna e Roberto e quando li vedrà insieme in macchina inizierà a sospettare che tra i due ci sia un rapporto più importante della semplice amicizia tra colleghi. Nel frattempo, Stefania dovrà decidere se traferirsi a casa di Ezio o restare con le ragazze: Irene farà di tutto per convincere la sua amica a non lasciarla da sola con Maria.

Gemma, invece, dovrà affrontare Veronica che le chiederà di scusarsi con Stefania per il suo comportamento ostile. Infine, Umberto sarà sempre più interessato a Flora e la cosa non farà affatto piacere alla contessa, che inizierà a pensare di aver fatto un errore nell'invitare la ragazza alla villa. Adelaide, inoltre, sarà stupita anche dall'ottimo lavoro che Marcello farà al circolo, al contrario di quanto si aspettasse.