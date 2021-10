Sophie Codegoni si è lasciata andare al GFVip e ha trascorso la notte fra sabato e domenica sotto le coperte con Gianmaria Antinolfi. Come immortalato da alcuni telespettatori della diretta h24, tra i due "vipponi" non sono mancate baci e coccole piccanti.

Nei giorni scorsi, la 19enne era sembrata piuttosto titubante di fronte al corteggiamento del coinquilino, tanto da definirlo uno "stratega", ma evidentemente nelle scorse ore ha cambiato idea.

Notte di passione al GFVip

Sabato 23 ottobre, i concorrenti del GF si sono immersi in una festa a tema "romagnola" per celebrare l'ingresso momentaneo al GFVip di Alessandro - fidanzato di Francesca Cipriani.

Dopo avere mangiato e ballato, alcuni concorrenti sono andati nella "love boat" per cantare.

A notte fonda, diversi coinquilini della casa più spiata d'Italia si sono ritirati nelle loro stanze, mentre altri hanno passato altro tempo a parlare in giardino.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno trascorso la notte insieme. Come immortalato da alcuni telespettatori della diretta h24, l'ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andata al corteggiamento del coinquilino. Nel dettaglio, i due "vipponi" si sono scambiati delle effusioni amorose, baci e coccole sotto le lenzuola.

Codegoni sarebbe tornata sui suoi passi

Nelle scorse settimane, Sophie Codegoni era apparsa piuttosto infastidita dal corteggiamento di Gianmaria Antinolfi.

Nel dettaglio, la 19enne aveva rivelato di non credere alla buona fede del coinquilino. A detta di Sophie, Gianmaria voleva solamente usarla per ottenere visibilità all'interno del reality show. Inoltre, la diretta interessata aveva sostenuto di non vedere il 36enne campano come un suo ipotetico fidanzato sia dal punto di vista fisico che caratteriale.

Dopo qualche giorno di maretta, tra i due c'era stato un nuovo chiarimento. In particolare, Antinolfi aveva chiesto alla coinquilina di dargli la possibilità di farsi conoscere meglio. Dal canto suo, Codegoni aveva ribadito di non "cambiare idea dal giorno alla notte".

Dopo la notte trascorsa insieme al Grande Fratello Vip, però, tra i due sembra essere tornato il sereno.

La regia 'censura' Miriana e Nicola

A quanto pare, la notte di passione non c'è stata solamente per Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Al termine della festa, infatti, Miriana Trevisan ha trascorso la notte con Nicola Pisu.

Le effusioni amorose tra i due sarebbero state talmente piccanti che, la regia del GFVip ha deciso di "censurare" le immagini. Gli autori infatti, in quel momento, hanno ritenuto opportuno di mandare in onda i "vipponi" che si trovavano in giardino a parlare, ma le scene non sono passate inosservate ai telespettatori della diretta h24.