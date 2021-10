Jessica e Lulù Selassié, insieme ad Alex Belli, in un momento di relax al Grande Fratello Vip, hanno sostenuto che due "vippone" avrebbero una scarsa igiene personale. Nel dettaglio, le sorelle hanno parlato di una donna che emanerebbe un'odore paragonabile al pesce avariato. L'attore, invece, ha sostenuto che una coinquilina laverebbe poco e male le sue orecchie.

Il commento delle principesse

Mentre si trovavano in giardino, Alex, Lulù e Jessica hanno aperto le danze per il momento "taglia e cuci". In particolare, l'ex attore di Centovetrine ha sostenuto che una concorrente del parterre femminile avrebbe le orecchie sporche di cerume.

A fare eco ad Alex, ci hanno pensato le sorelle Selassié, dichiarando che una donna puzzerebbe di pesce marcio. I tre vipponi hanno preferito non fare alcun nome, ma il riferimento non avrebbe lasciato dubbi.

Dopo avere sparlato con Alex, Jessica e Lulù hanno ripreso l'argomento con Raffaella Fico e Francesca Cipriani. Una delle due Principesse ha spiegato che in casa una donna ha l'orecchio "croccante". Perplessa, Raffaella ha chiesto cosa significasse. A quel punto le sorelle Selassié hanno risposto insieme: "Piena di cerume". Alla conversazione era presente anche Cipriani che ha storto il naso. Successivamente, la showgirl campana ha confidato di avere compreso chi è la persona che pecca di scarsa igiene personale: "Ho visto appena sono arrivata".

Il sospetto di alcuni telespettatori

Dopo le dichiarazioni di Alex, Jessica e Lulù Selassié sulla mancata igiene di due concorrenti del Grande Fratello Vip, alcuni telespetattori del Reality Show hanno cominciato ad indagare. Secondo alcuni fan del programma condotto da Alfonso Signorini, a finire nel mirino delle principesse sarebbe stata Ainett Stephens.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Entrambe le gieffine non hanno pronunciato il nome della modella venezuelana, ma per farsi capire dall'attore hanno mimato il gesto del twerk. Dal momento in cui Ainett si è presentata come la "regina del twerking", alcuni utenti non avrebbero dubbi.

La donna del parterre femminile che invece non laverebbe bene le orecchie potrebbe essere Sophie Codegoni: l'ex protagonista di Centrovetrine ha sostenuto che è una persona molto vicina a Clarissa.

Lulù e Jessica criticate da alcuni utenti del GFVip

L'atteggiamento di Jessica e Lulù Selassié è stato oggetto di critice sui social. Su Twitter, alcuni telespettatori hanno puntato il dito contro le sorelle. Scendendo nel dettaglio, un utente ha invitato Jessica a parlarne con la diretta interessata, anziché sparlare alle spalle. Un altro utente ha sostenuto che il problema non è la scara igiene, ma il modo in cui è stato trattato l'argomento davanti alle telecamere: "Sembrano bambini dell'asilo".

Un altro fan invece, ha attaccato le sorelle perché nelle puntate precedenti hanno definito Soleil una persona razzista e adesso loro hanno parlato alle spalle di due coinquiline: "Cosa ci vuole a prendere queste persone e dirglielo?"