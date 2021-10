L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana che va dal 25 al 29 ottobre 2021.

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della celebre soap opera di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per un confronto molto acceso tra Ezio e la sua ex Gloria, dopo che i due si ritroveranno insieme a Milano. Intanto Vittorio verrà "raggirato" da Tina Amato che continuerà a mantenere il segreto circa le sue condizioni di salute.

Ezio arriva a minacciare Gloria: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 25 al 29 ottobre

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda nel corso della settimana 25-29 ottobre 2021, rivelano che Ezio e Gloria avranno modo di rivedersi dopo che per tanto tempo le loro strade si sono separate definitivamente.

La presenza della sua ex in città, però, non lo renderà affatto tranquillo e sereno. Vittorio, infatti, sentirà il peso di tutta questa situazione, soprattutto adesso che sta provando a costruire una nuova vita.

Ecco perché, con modi di fare molto duri, Ezio chiederà a Gloria di sparire dalla sua vita: vuole che la sua ex fidanzata non sia presente nella sua esistenza e non si farà problemi a minacciarla per far sì che "esegua" la sua richiesta.

Inoltre, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda fino al 29 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per un inganno che Tina metterà in atto nei confronti di Vittorio.

Vittorio ingannato da Tina Amato

La Amato, infatti, deciderà di prendere parte al film musicale che sta producendo Vittorio ma avendo il suo problema alle corde vocali, deciderà di mettere in atto un piano "crudele".

Tina, infatti, con l'aiuto di suo fratello Salvatore, chiederà ad Anna Imbriani di registrare il demo musicale che servirà poi per la realizzazione del film.

In questo modo, quindi, prenderà in giro Vittorio, dato che non è sua la voce di quel disco: una specie di truffa ai danni di Conti, che sarà all'oscuro di tutto.

Occhi puntati anche su Giuseppe Amato: in queste nuove puntate della soap opera di Rai 1, riceverà informazioni dalla sua amante Petra, con la quale ha messo al mondo un bambino durante il periodo in cui ha soggiornato in Germania.

Gloria salva la vita a Paola: anticipazioni Il Paradiso 6 al 29 ottobre 2021

Le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in programma dal 25 al 29 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Paola. La venere si sentirà male durante una giornata di lavoro al grande magazzino e sarà necessario l'intervento di Gloria.

La signora Moreau, infatti, si renderà conto del fatto che la venere non sta bene e che questo suo malessere è dovuto alla gravidanza a rischio. Per fortuna, però, anche grazie all'intervento tempestivo di Gloria, Paola si riprenderà.