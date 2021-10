Le nuove anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 ottobre promettono una settimana ricca di colpi di scena. Gloria ritornerà a Milano, ma incontrerà Ezio che rivedendo temerà per la sua nuova famiglia e le chiederà di sparire. Ludovica e Marcello si trasferiranno a villa Bergamini, mentre al circolo tutto sarà pronto per il primo grande evento a cui lavorerà Bergamini. Per Salvatore arriverà una forte delusione da Anna che gli dirà, mentendo, di essere legata a Roberto, mentre Giuseppe riceverà minacce da Petra che gli chiederà dei soldi.

Infine, Paola aspetterà un bambino ma la sua gravidanza sarà a rischio: grazie al tempestivo intervento di Gloria, però, tutto si risolver per il meglio.

Gloria dovrà fare i conti con Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 25 al 29 ottobre raccontano che Gloria ritornerà al lavoro, ma presto dovrà fare i conti con il passato. Ezio infatti rivedrà sua moglie e la sua reazione non sarà delle migliori: Colombo ammetterà di essere molto innamorato di Veronica e di vedere il suo futuro con lei e Gemma, ma continuerà a pensare a sua moglie. L'uomo temerà per la sua nuova famiglia e chiederà a Gloria di sparire di nuovo, minacciandola. Nel frattempo, Paola non si sentirà bene e la signora Moreau capirà subito che si tratta di una gravidanza a rischio e la soccorrerà.

Grazie al tempestivo intervento della capocommessa le condizioni della ragazza miglioreranno e quando Ezio lo verrà a sapere rifletterà nuovamente sulla situazione e chiederà a Gloria un altro confronto. Ci saranno problemi anche per Giuseppe che riceverà ancora notizie di Petra: questa volta la donna lo minaccerà, dicendogli che se non le invia subito dei soldi per il figlio lo metterà nei guai.

Tina si sentirà costretta ad ingannare Vittorio: anticipazioni settimanali 25-29 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per la settimana dal 25 al 29 ottobre rivelano che Tina cambierà idea sul film e deciderà di lavorare per Vittorio. Tuttavia, la ragazza dovrà registrare un demo musicale e prenderà tempo a causa del suo problema alle corde vocali. Quando la figlia di Agnese sentirà la voce di Anna, le chiederà di cantare al suo posto, consapevole di ingannare il dottor Conti ma non avrà altra scelta. Nel frattempo, Flora riceverà da Umberto un invito per partecipare ad una serata esclusiva al circolo, mentre tra la stilista e Ludovica nascerà una bella amicizia. La signorina Brancia, grazie all'aiuto di Cosimo si trasferirà a villa Bergamini insieme a Marcello e inizierà la sua convivenza con il fidanzato. Adelaide, invece, farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote a Barbieri, ma non riuscirà a fargli fare una brutta figura durante la serata al circolo. Le cose non andranno bene per Salvatore che riceverà da Anna una brutta delusione. La signorina Imbriani, infatti, mentendogli gli dirà che tra lei e Roberto c'è un legame più profondo dell'amicizia.