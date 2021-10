Prosegue il grande successo di Un posto al sole, la celebre soap opera che va in onda tutte le sere in prima visione assoluta su Rai 3, registrando ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti. Un appuntamento che, ormai, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per milioni di spettatori che seguono con trepidazione i vari episodi che vedono protagonisti i membri di Palazzo Palladini. E, in vista delle prossime puntate, sono in arrivo delle sorprese speciali così come ha rivelato in anteprima la produttrice della soap opera.

Grande traguardo per Un posto al sole: la soap festeggia i 25 anni di messa in onda

Nel dettaglio, le prossime puntate di Un posto al sole, in programma a fine ottobre su Rai 3, segneranno un compleanno importante per la soap opera.

Si festeggeranno, infatti, i 25 anni di messa in onda della celebre soap che tutte le sere arriva a toccare anche il 9% di share nell'access prime time.

Un risultato eccezionale per Un posto al sole che, per le prossime settimane di programmazione, promette grandi colpi di scena.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole: Silvia in crisi

Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per le tormentate vicende di Silvia, la quale si ritroverà a fare i conti con una forte crisi dal punto di vista sentimentale, dato che si ritroverà divisa tra il marito Michele e il suo amante Giancarlo.

La donna non saprà che strada percorrere: da un lato vorrebbe rimettere in piedi i cocci del suo matrimonio con il giornalista e dall'altro vorrebbe gettarsi a capofitto in questa nuova relazione con Giancarlo.

La situazione per Silvia si complicherà notevolmente quando il tradimento della donna nei confronti di Michele, verrà scoperto da sua figlia Rossella.

Il retroscena della produttrice di Un posto al sole: ecco cosa succederà a Natale

In attesa di scoprire come Silvia riuscirà a tirarsi fuori da questa intricata situazione che la vede protagonista e come si giustificherà nei confronti di sua figlia, la produttrice di Un posto al sole ha svelato un retroscena su quello che accadrà nel corso delle prossime puntate previste per dicembre.

La produttrice Renata Anzano, ha svelato che ci sarà "una sorpresa per Natale" e c'è da scommettere che non deluderà le aspettative dei numerosi spettatori della soap opera.

Al momento, però, non si hanno ulteriori dettagli su cosa consisterà nel dettaglio questa sorpresa, che i fan avranno modo di vedere nel corso delle puntate che saranno trasmesse durante il periodo natalizio in prima visione assoluta su Rai 3.

E, in attesa di scoprirlo, l'appuntamento è confermato dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 circa nel prestigioso access prime time della rete diretta da Franco Di Mare.