Il giorno 24 ottobre è stata registrata una nuova puntata del seguitissimo programma Uomini e donne. Le anticipazioni del dating show più seguito degli ultimi decenni svelano grossi colpi di scena, in particolare per la dama Ida Platano, ormai sempre più al centro delle dinamiche del programma. Per Ida, dopo una intensa e veloce conoscenza con Marcello, anche la conoscenza con Diego non va per il verso giusto, tant'è che la dama, secondo le anticipazioni, avrebbe abbandonato più volte lo studio in lacrime, a causa di una vita sentimentale sempre più difficile.

La dama Ida abbandona lo studio in lacrime

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata registrata lo scorso 24 ottobre offriranno ai fan del programma molto materiale su cui discutere, soprattutto per Ida Platano, al centro di alcune discussioni. Durante la registrazione si capirà che la conoscenza con Diego Tavani non procede per niente nella giusta direzione: entrati in studio per discutere sulle criticità, Tina Cipollari non mollerà l'osso, continuerà a criticarla con attacchi alla donna, colpevole di essere una persona pesante e poco interessata alla conoscenza. Stanca e sbeffeggiata, Ida ha abbandonato lo studio più volte con evidenti lacrime. La decisione della dama sarà quella di non ritornare più in puntata o trattasi di un momento di sconforto momentaneo?

Questo lo scopriremo nella prossima registrazione del dating show.

Gemma: l'addio di Costabile

Anche Gemma Galgani, la dama torinese, sarà protagonista della prossima puntata di Uomini e donne. La puntata si aprirà con il solito scontro tra Gemma e Tina, le due saranno prese dal loro lungo e continuo scontro, provocandosi e cercando sempre il duello.

Gemma vedrà una nuova porta in faccia, quella di Costabile, suo nuovo cavaliere: neppure stavolta Gemma è riuscita a trovare l'amore dei suoi sogni. Anche Gemma sarà messa alla gogna dal pubblico e dagli opinionisti, colpevole di non voler abbandonare il programma e tornare, quindi, alla sua vita abituale.

Ued: i primi baci di di Roberto, Luca, Andrea Nicole e Ciprian

Il tutto non si limiterà al trono over. Grosse novità anche per il trono classico, che genererà tanta curiosità, iniziando da alcuni baci avvenuti durante le esterne dei tronisti. Nell'ultima registrazione, stando alle anticipazioni assisteremo finalmente ai tanto attesi baci di Luca, Roberto, Andrea Nicole e il tronista Ciprian, tutti baci che vedremo, ovviamente con le misure di sicurezza legate al Covid19.