La pulizia della casa del GFVip continua ad essere terreno di scontro all'interno del Reality Show di Canale 5. Poco prima di mangiare, Soleil Sorge ha voluto un chiarimento con Lulù Selassié, dopo essere stata accusata di avere sporcato la cucina. Al contrario, la 27enne italo-americana ha invitato la coinquilina a prendersi le sue responsabilità.

Il confronto

Mentre i "vipponi" erano intenti a preparare il pranzo di mercoledì 20 ottobre, Soleil ha deciso di raggiungere Lulù in giardino per parlarle di una cosa che le ha dato fastidio. Nel dettaglio, l'influencer italo-americana ha sentito la più grande delle sorelle Selassié fare il suo nome su chi avesse lasciato in disordine la cucina.

Infastidita per essere stata indicata come l'unica responsabile, l'ex naufraga ha chiosato: "Lù impara a prenderti anche tu le tue responsabilità".

La 27enne non ha negato di essersi preparata una crepes la sera prima. Al tempo stesso, però, ha fatto presente di avere messo dell'acqua nella padella in modo che il giorno dopo il cibo si togliesse più facilmente. Sempre secondo Soleil invece, Lulù e Sophie si sarebbero fatte da mangiare ma avrebbero lasciato tutto in disordine la cucina.

La versione della Principessa

Di fronte alla versione della coinquilina, la Principessa d'Etiopia ha fatto notare che anche Soleil dovrebbe prendersi le sue responsabilità all'interno del GFVip. Inoltre, la 33enne ha spiegato che non vuole assumersi anche le colpe degli altri per una sua dimenticanza.

Il confronto tra le due "vippone" si è concluso in maniera pacifica. La stessa Soleil - dopo avere finito di fumare- è rientrata in casa per preparare il pranzo. Lulù invece, dopo essere stata raggiunta dalla sorella Clarissa è andata in salotto con gli altri concorrenti.

Clarissa sbotta con Gianmaria

La sera precedente, Clarissa Selassié ha discusso con Gianmaria Antinolfi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La lite è avvenuta per i "gruppi" delle pulizie domestiche: la 19enne ha sostenuto che in alcuni gruppi ci sono troppi ragazzi. Dunque, non è giusto che i gruppi formati da tre donne debbano sobbarcarsi il peso della casa del Grande Fratello Vip. A tale proposito, la ragazza ha chiesto qualche cambio di formazione.

Mentre Nicola e Davide hanno chiesto di restare con Alex, Gianmaria ha alzato la voce.

Il 36enne ha fatto sapere di non cambiare affatto il gruppo per favorire il gruppo delle donne. In replica, Clarissa ha fatto presente di non farcela a lavare ogni giorni 40 piatti. La diretta interessata ha reso noto che ogni sera va a letto tardi per portare a termine le faccende domestiche. Infine, Clarissa Selassié ha precisato che nel suo gruppo solamente lei e Manila lavorano.