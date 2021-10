Dopo un mese di convivenza "forzata" nella casa del GFVip, cominciano a nascere le prime liti tra "vipponi". Nella tarda serata di martedì 19 ottobre, Clarissa Selassié ha avuto un diverbio con Gianmaria Antinolfi per via delle faccende domestiche. La ragazza ha chiesto di modificare i "gruppi", poiché convinta che lei e Manila Nazzaro abbiano più carico di lavoro rispetto agli altri.

I motivi della lite

Per fare le pulizie della casa, i concorrenti della sesta edizione del GFVip si sono divisi in gruppi. Al termine della cena, mercoledì 19 ottobre, Clarissa ha chiesto di poter cambiare alcune "coppie".

La 19enne ha sostenuto che alcuni gruppi sono formati solamente da uomini mentre altri da sole donne. Dunque, la sorella minore di Lulù e Jessica ha chiesto di inserire almeno un uomo nel gruppo dove sono presenti solo ragazze.

A detta di Clarissa, non è giusto che le donne debbano sobbaccarsi di lavoro. Alla richiesta della gieffina, però, Nicola e Davide hanno chiesto di non essere cambiati da Alex Belli visto che i tre "vipponi" fanno tutto insieme comprese le pulizie. A quel punto la Principessa si è rivolta a Gianmaria Antinolfi, chiedendo se poteva entrare nel suo "gruppo". Il 36enne campano contrariato dalla proposta ha alzato immediatamente i toni.

Lulù difende la sorella Clarissa e attacca Antinolfi

In poco tempo, gli animi all'interno della casa più spiata d'Italia si sono infiammati tanto che Lulù ha prontamente difeso la sorella minore. A detta della 23enne, Gianmaria ha alzato i toni senza motivi visto che si stava parlando solamente di una proposta e non di un'imposizione.

A quel punto, Clarissa ha spiegato di avere chiesto solamente una mano per lavare i piatti visto che tre donne devono lavare circa 40 piatti. Inoltre, la ragazza ha chiosato: "Io e Manila siamo quelle che facciamo di più". Non contenta, la diretta interessata ha lasciato la discussione e si è sfogata con Soleil Sorge.

Lo sfogo della Principessa

In un secondo momento Clarissa si è sfogata con Soleil per l'atteggiamento di Antinolfi. La Principessa ha sostenuto di avere chiesto solamente se un uomo del gruppo di Gianmaria potesse passare in un altro gruppo formato da sole donne. A tale proposito la 19enne ha ammesso di essere in difficoltà per la mole di lavoro durante il suo turno: "Ogni volta mi trovo a dormire tardi".

Clarissa ha anche precisato che Nicola e Davide avevano già chiesto di non essere separati da Alex. Nonostante questo, Gianmaria ha ribadito di non volere entrare in un altro gruppo di pulizie. La più piccola delle sorelle Selassié ha sparato a zero su Gianmaria: "Alza la voce dal nulla, non è un modo per collaborare".