Scontro social tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste del GF Vip. Se, fino a poco tempo fa, la ''maretta'' tra le due era solo un rumors, ora le protagoniste sono uscite allo scoperto, litigando sui social (e, in particolare, su Instagram e Twitter). Tutto è partito nella serata di ieri, sabato 25 settembre, quando Sonia Bruganelli ha postato nel proprio profilo Instagram un selfie con Giancarlo Magalli. Il conduttore, infatti, è un grande amico di Sonia e del marito Paolo Bonolis, e dunque non vi sarebbe nulla di strano nell'aver pubblicato l'autoscatto.

Molti utenti, tuttavia, hanno subissato di critiche la moglie di Bonolis, sostenendo come la foto fosse una frecciatina ad Adriana Volpe, che proprio con Magalli ha vissuto una lunga querelle anche giudiziaria. Di questo avviso anche la Volpe, che ha risposto.

Bruganelli e Volpe, la prima: 'Mai state amiche'

Come detto, la foto pubblicata da Sonia è stata commentata da diversi utenti. La donna, comunque, ha voluto rispondere a qualcuno di questi commenti. In particolar modo, ha voluto sottolineare come lei e Adriana non siano "mai state amiche", mentre conosce Magalli da tempo. A chi le chiedeva, invece, se il suo obiettivo fosse quello di "inimicarsi" la Volpe, Sonia ha risposto con un secco "no", affermando di non fare la guerra agli amici degli altri.

Nonostante questo, comunque, Adriana Volpe si è sentita colpita e ha, dunque, scelto di rispondere. Nelle sue storie IG, infatti, ha pubblicato un video in cui, in maniera ironica, sottolinea come i due siano "bellini", concludendo con un lapidario "Dio li fa e poi li accoppia".

Adriana Volpe ammonisce la Bruganelli: 'Ci vediamo lunedì'

La Volpe ha voluto concludere il proprio messaggio dando appuntamento alla sua collega: "Ci vediamo lunedì". La Bruganelli, a sua volta, ha voluto rispondere ad Adriana, giurando di non aver pensato a lei nel momento in cui ha deciso, con Magalli, di scattarsi la fotografia.

La Volpe, dal canto suo, ha pubblicato tale risposta, allegando ad essa una testimonianza di un fan che sosteneva di aver passato la serata nello stesso ristorante di Sonia. Tale persona, infatti, ha raccontato che Magalli e la Bruganelli si trovavano in due tavoli diversi, quando hanno iniziato a parlare proprio di Adriana. Successivamente, la moglie di Bonolis avrebbe chiesto a Magalli di farsi una foto insieme per far "impazzire la Volpe". Al momento, il botta e risposta si è interrotto così, ma è molto probabile che gli strascichi di quanto avvenuto possano prolungarsi anche nelle prossime ore. Domani, lunedì 27 settembre, vi sarà anche la puntata serale del reality: chissà se le due opinioniste affronteranno o meno il tema.