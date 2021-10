Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 4 ottobre c'è stata una sorpresa particolare per un "vippone". Federica Pizzi, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, gli ha scritto una lettera commovente, in cui l'ha invitato a ritornare quel ragazzo che ha sempre conosciuto, in quanto ultimamente vede che all'interno della casa non è più lo stesso.

L'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo: 'Dov'è finito quel ragazzo che mi ha fatto perdere la testa?'

Durante la puntata del Grande Fratello, Manuel è stato convocato da Alfonso Signorini per una sorpresa inaspettata: un filmato dove Federica Pizzi, la sua ex, gli legge una lettera piena d'amore.

I due si sono lasciati prima che lui entrasse nella casa, ma il passato continua a legarli. La lettera è apparsa come un invito a Manuel a ritrovarsi: "Dov'è finito quel ragazzo che mi ha fatto perdere la testa?". Federica è apparsa allarmata da quello che ha visto durante la permanenza di Manuel nella casa, sottolineando di non vedere più sul suo viso gli stessi occhi e lo stesso sorriso che in passato l'hanno fatta innamorare. La ragazza ha concluso il messaggio incitando Manuel a godersi appieno questa esperienza e chiedendogli: "Torna a essere te stesso, il Manuel a cui sono legatissima".

La reazione di Manuel Bortuzzo al filmato dell'ex fidanzata

Manuel, non appena terminato il filmato, è apparso commosso.

Anche lo stesso Signorini è rimasto piacevolmente spiazzato dalle parole della ragazza. "Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Chi mi ha vissuto fuori mi comprende. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti", ha commentato il concorrente, sottolineando che se pur la loro storia d'amore sia finita per alcuni problemi, tra loro è rimasto un forte legame di amicizia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cosa è successo a Manuel Bortuzzo

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo una nuova coppia, quella composta tra Manuel e Lulù, una delle sorelle Selassié. La loro storia però, che inizialmente sembrava stesse andando a gonfie vele, si sta incrinando sempre di più. Già nella penultima puntata del programma Manuel è sembrato insofferente nei confronti della ragazza, tanto da scansarla ed evitare i suoi baci con delle scuse tipo "mi sporchi la camicia".

Nei giorni passati il ragazzo avrebbe anche manifestato la volontà di abbandonare la casa a causa di alcuni problemi di salute (una cistite, ndr). Intanto il Grande Fratello ha voluto assicurarsi delle condizioni di Bortuzzo e gli ha assicurato una stanza privata affinché potesse sentirsi più a suo agio. Durante la puntata del 4 ottobre il ragazzo è apparso più tranquillo, ma le sue condizioni di salute rimangono costantemente monitorate dalla produzione.