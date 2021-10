Soleil Sorge è una delle grandi protagoniste del GFVip. Nel pomeriggio di mercoledì 20 ottobre, l’influencer italo-americana ha avuto un crollo emotivo. Parlando con Gianmaria Antinolfi, la ragazza ha sostenuto di sentirsi sempre più isolata dai suoi compagni d’avventura.

Lo sfogo dell’influencer

Parlando con il suo ex fidanzato Gianmaria, Soleil ha spiegato di essere stanca emotivamente. La diretta interessata ha riferito di essere una persona forte e di tenere sempre duro, ma ad un certo punto anche persone come lei accusano il colpo. A detta di Sorge, le uniche persone che le dimostrerebbero affetto al GFVip sarebbero i suoi followers: “Mi danno dei minimi segnali”.

Tra le lacrime, la 27enne italo-americana ha detto che all’interno del Reality Show ognuno pensa alla propria persona e come apparire durante la diretta. A tale proposito Soleil ha fatto sapere che dopo un mese di Grande Fratello Vip nessuno si è mai preoccupato di chiederle come stesse. Come un fiume in piena, la gieffina ha chiosato: “Devo sempre essere quella che si deve difendere da tutti”.

Insomma, Sorge sente di essere sempre più bersagliata dagli altri “vipponi”. Per questo motivo la concorrente ha sostenuto di essersi sempre tirata indietro dalle polemiche, perché non è interessata ad avere clip durante la diretta. Infine, Soleil ha concluso il suo discorso con rammarico: “Ok che ho le spalle larghe, ma va… Non ce la faccio più”.

Gianmaria consola l’ex fidanzata

Dopo avere ascoltato Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi l’ha prontamente consolata. Il diretto interessato in primis ha cercato di calmare la coinquilina dal pianto disperato. Poi, ha cercato di spendere parole al miele per la 27enne: “Non ti preoccupare, resisti ancora un pochettino”. A detta del 36enne campano, prima o poi i “vipponi” si accorgeranno di Soleil e smetteranno di attaccarla per ogni cosa.

‘Vipponi’ contro Soleil Sorge

In effetti, all’interno del GFVip sono molti i concorrenti che non hanno un rapporto vero e proprio con l’influencer italo-americana. Durante le prime settimane di reality show, Soleil è stata etichettata di essere una persona razzista per avere invitato i suoi coinquilini a non urlare perché sembravano delle scimmie.

La scorsa settimana invece, Raffaella ha accusato Soleil di avere tirato volutamente un bicchiere che avrebbe potuto sfregiarla se si fosse rotto. Durante l’11ª puntata invece, Manila Nazzaro l’ha accusata di avere architettato un “copione” con Sophie Codegoni prima di partecipare al GFVip.