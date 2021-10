In attesa della 12^ puntata del GVip, in onda venerdì 22 ottobre su Canale 5, Soleil Sorge e Clarissa Selassié hanno dato adito ad un confronto pacifico. Scendendo nel dettaglio, l'influencer italo-americana ha dichiarato di essere stanca di sentire Raffaella Fico esprimere giudizi negativi su di lei. A detta di Soleil, se una persona ha problemi con il prossimo dovrebbe parlarne anziché stuzzicare continuamente.

Lo sfogo dell'influencer

Nel pomeriggio di giovedì 21 ottobre, Soleil e Clarissa hanno commentato l'atteggiamento di alcuni "vipponi".

A detta di entrambe le ragazze, alcuni compagni d'avventura si comporterebbero in modo incoerente. In particolare, l'influencer italo-americana ha puntato il dito contro Raffaella Fico: "Continuare a sentirsi dire che sono antipatica e che tutti pensano la stessa cosa è davvero poco piacevole". Secondo la 27enne, se una persona del GFVip non tollera l'atteggiamento di un altro coinquilino anziché discutere dovrebbe parlarne apertamente. Per Soleil è inutile parlare alle spalle di una persona, perché non aiuta a risolvere il problema.

Inoltre, Sorge ha spiegato a Clarissa che all'interno di un Reality Show dove ci sono molte persone "sconosciute" è normale che ognuno abbia un proprio stile di vita e un'abitudine.

Dunque, bisogna rispettare chiunque. Infine, la gieffina ha riferito di non amare gli scontri: "Nella vita scappo dalla negatività".

La versione della Principessa

Dopo avere ascoltato la sua coinquilina, Clarissa Selassié ha cercato di spezzare una lancia a favore di Raffaella Fico. A detta della Principessa, la showgirl campana non ha nulla contro Soleil.

Tuttavia, le frecciatine che lancerebbe Fico sarebbero destinate a terze persone che davanti parlano bene dell'influencer italo-americana e dietro le dicono le cose peggiori. Per Clarissa, determinati concorrenti del GFVip avrebbero timore di dire a Soleil cosa pensano realmente di lei. Sebbene la 19enne non abbia fatto alcun nome, potrebbe essersi riferita a Manila Nazzaro.

Successivamente, le due concorrenti hanno commentato l'avvicinamento tra Gianmaria e Sophie: "Perché questa pesantezza?" Secondo la 27enne, il presunto flirt andrebbe vissuto in maniera diversa e senza bruciare le tappe. Inoltre, la ragazza ha spiegato alla più piccola delle sorelle Selassié che ha conosciuto Gianmaria Antinolfi prima che i due avessero una frequentazione: "Nella casa del Grande Fratello Vip ci siamo ritrovati". A detta di Sorge, dal momento che Gianmaria non prova più attrazione fisica e mentale per lei dovrebbe mantenere il rapporto di amicizia che i due avevano allacciato molto tempo prima.