La diciottesima stagione di Grey's Anatomy proseguirà giovedì 21 ottobre sulla ABC. Per questa data la rete trasmetterà, infatti, il quarto episodio che si intitolerà "With a Little Help From My Friends".

Seconda apparizione di Kate Walsh dopo il suo inatteso ritorno sul set del medical drama, la puntata approfondirà la tanto attesa reunion tra Addison Montgomery e Amelia Shepherd.

Grey's Anatomy 18, anticipazioni quarta puntata: Amelia e Addison tornano a lavorare insieme

La quarta puntata di Grey's Anatomy 18, come appena anticipato, continuerà a mostrare la breve avventura di Addison Montgomery tra le corsie del Grey Sloan Memorial.

Se nel corso del precedente episodio il chirurgo neonatale ha avuto modo di confrontarsi con Meredith Grey e affrontare la tragica morte di Derek Shepherd, il prossimo appuntamento si concentrerà sullo splendido rapporto tra Amelia e Addison. Le due donne, legate da un'amicizia più che decennale, torneranno a lavorare fianco a fianco.

Una situazione, quest'ultima, che permetterà alle ex cognate di aggiornarsi sulle rispettive vicende private. In particolare, sarà proprio la dottoressa Shepherd a confidarsi con l'amica svelandole le reali motivazioni che l'hanno spinta a rifiutare la proposta di matrimonio di Link.

Spoiler Grey's Anatomy 18x04: l'ambizioso progetto di Richard Webber

Proseguendo con le anticipazioni su Grey's Anatomy 18x04 scopriamo, inoltre, che Richard Webber continuerà a proporre nuove ed innovative soluzioni per formare la nuova classe di tirocinanti.

Tornato a capo del programma di specializzazione, l'uomo chiederà aiuto a Miranda Bailey nella speranza di portare a termine un progetto particolarmente ambizioso: il direttore del Grey Sloan Memorial, infatti, lascerà che ciascuno specializzando realizzi un intervento chirurgico in qualità di primo operatore. Una situazione, quest'ultima, che preoccuperà, nonostante le rassicurazioni di Meredith Grey, il capo di chirurgia.

Di seguito il breve promo del quarto episodio di Grey's Anatomy 18 che anticipa cosa accadrà.

Stefania Spampinato e Abigail Spencer guest star della quarta puntata di Grey's Anatomy 18

Infine, la criptica sinossi del prossimo episodio si concentra su Jo Wilson. La donna, che nel corso del precedente episodio ha provato a collaborare con Addison Montgomery, metterà in pratica quanto appreso durante gli studi assistendo una donna in travaglio pre-termine.

Se la trama non offre ulteriori spunti, è la lista delle guest star a gettare luce sui personaggi che prenderanno parte alla narrazione. In particolare, la puntata si avvarrà della partecipazione di Stafania Spampinato nei panni di Carina DeLuca e di Abigail Spencer come interprete di Megan Hunt.