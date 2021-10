Una partita di calcio è stata l'occasione giusta per rivedere insieme due ex amati dalla gente: Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono ritrovati a San Siro per il match Italia-Spagna. Anche se erano accompagnati da altre persone, i ragazzi non si sono tirati indietro dal chiacchierare e dal sorridersi quando hanno condiviso gli stessi spazi. I paparazzi hanno immortalato gli sguardi e la complicità che c'è stata tra i "Damellis" alla prima apparizione pubblica da ex: oggi lei è legata a Carlo Beretta, lui a Elisa Visari.

Le immagini che fanno gioire i fan di Giulia De Lellis

Lo stadio San Siro ha fatto da cornice a una "reunion" che alcuni fan aspettavano da tempo: come dimostrano gli scatti che i paparazzi sono riusciti a fare, qualche giorno fa Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno condiviso la tribuna vip per seguire Italia-Spagna. L'ex coppia ha assistito alla partita di Nation League nella stessa area, e a documentarlo sono anche le storie su Instagram che entrambi hanno pubblicato quella sera. L'influencer e il dj si sono ben guardati dal mostrarsi reciprocamente l'uno sul profilo dell'altro, ma questo non ha fermato i fotografi dall'immortalarli vicini e soprattutto complici, per la gioia di quelle persone che non hanno mai smesso di sostenerli neppure dopo che si sono lasciati.

Un anno d'amore per Giulia De Lellis

Le foto che sono state fatte a San Siro qualche giorno fa, non fanno altro che confermare una cosa che Giulia ha sempre sostenuto: lei e Andrea sono rimasti in ottimi rapporti dopo la rottura di un anno fa. Quelli che per anni sono stati ribattezzati "Damellis", infatti, oggi sorridono quando si ritrovano allo stesso evento sportivo, come se tutti i dissapori fossero acqua passata.

Da tanto tempo, infatti, sia De Lellis che Damante hanno ritrovato l'amore: l'influencer è legata da circa un anno a Carlo Gussalli Beretta, il rampollo di una famiglia facoltosa. I due convivono a Milano e non si separano quasi mai: il giovane, infatti, segue la compagna nei vari impegni che ha in giro per l'Italia, dimostrandosi un fidanzato presente e affettuoso.

Da mesi, inoltre, si vocifera che presto la coppia potrebbe compiere un passo importante come il matrimonio oppure un bambino che coronerebbe una relazione solida e importante per entrambi.

Il 'Dama' innamoratissimo dopo Giulia De Lellis

Anche Andrea Damante ha ritrovato il sorriso dopo la fine del lungo tira e molla con Giulia. Nei giorni scorsi l'ex tronista di Uomini e donne ha festeggiato il primo anno insieme a Elisa Visari, la giovane attrice che gli ha fatto dimenticare definitivamente l'influencer De Lellis. I due si sono concessi un breve e romantico soggiorno in una casa sull'albero, come documentano le foto e i video che entrambi hanno pubblicato su Instagram di recente. La storia d'amore che per anni ha fatto sognare tantissime persone, dunque, è solo un lontano ricordo: i ragazzi hanno capito di non poter stare insieme, ma sono riusciti a mantenere un rapporto d'amicizia e d'affetto.

A tenere uniti i due, è stato anche il cagnolino che avevano preso quando erano ancora una coppia: il cucciolo Tommy, però, ora vive esclusivamente con Giulia, tant'è che il "Dama" ne ha adottato un altro della stessa razza e l'ha chiamato Justin. In occasione del primo anniversario con la fidanzata, l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato sui social una raccolta di fotografie dei momenti più belli che hanno condiviso, tra viaggi in giro per il mondo e attimi di vita quotidiana che spesso e volentieri viene mostrata anche ai fan.