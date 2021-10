Clima sempre più piccante all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Al centro delle dinamiche delle ultime ore continua ad esserci la coppia composta da Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. I due hanno scelto di viversi la loro relazione alla luce del sole e, in queste ultime ore, si sono lasciati andare ad un nuovo intenso bacio sulle note del brano "Vivo per lei", tale da convincere anche Alex Belli e Davide Silvestri.

Sophie e Gianmaria, scatta un nuovo bacio nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, nel corso delle ultime ore Sophie e Gianmaria hanno scelto di lasciarsi andare.

L'ex tronista di Uomini e donne, dopo le paure iniziali ha scelto di abbandonarsi alla passione con il giovane Antinolfi.

I due sono stati protagonisti di un momento intimo vissuto insieme qualche giorno fa, quando hanno scelto di trascorrere la notte insieme, incuranti delle critiche che sarebbero venute fuori.

Dopo la puntata serale di lunedì 25 ottobre, i due hanno scelto di andare avanti per la loro strada e nel corso delle ultime ore si sono lasciati andare alla passione anche alla "luce del giorno".

Alex Belli commenta ironicamente il bacio tra Sophie e Gianmaria

Se fino a questo momento i due avevano scelto di scambiarsi coccole e carezze solo in piena notte, il 26 ottobre Sophie e Gianmaria si sono lasciati andare in casa, durante un momento romantico vissuto mentre Alex e Davide suonavano al pianoforte il brano "Vivo per lei", cantato da Alex Bocelli e Giorgia.

I due si sono lasciati trasportare dal sentimento che iniziano a provare l'uno nei confronti dell'altro e si sono scambiati un intenso e appassionato bacio, con tanto di applauso finale da parte di Alex e Davide che hanno assistito alla scena in tempo reale.

"Non è più finzione", ha sentenziato ironicamente Alex Belli nel momento in cui ha avuto modo di vedere il bacio tra i due giovani gieffini, dato che fino a questo momento non erano mancate le critiche sul loro amore.

I dubbi sulla love story tra Sophie e Gianmaria al GF Vip

In molti, infatti, avevano accusato sia Sophie che Gianmaria di essere degli strateghi e di essere interessati in primis a creare dinamiche all'interno della casa del GF Vip, per cercare di stare costantemente al centro dell'attenzione mediatica.

Ma sarà davvero così oppure Sophie e Gianmaria con il passare del tempo riusciranno a far ricredere i loro detrattori? In attesa dell'evolversi della situazione, occhi puntati anche su un'altra coppia che sta nascendo in queste settimane nella casa di Cinecittà.

Trattasi di Miriana Trevisan e Nicola Pisu: i due sono sempre più vicini e, anche in questo caso, non sono mancati nuovi baci passionali.